¿Por qué se plantea una Ley de Ascenso y Descenso?

Este lunes se dio a conocer que se trabaja en una Ley que permitirá tratar el tema del No Descenso en México.

Este lunes se llevó a cabo el conversatorio en la Cámara de Diputados sobre el hecho de que la Federación Mexicana de Futbol no tenga Ascenso y Descenso. Periodistas, aficionados, directivos y jugadores se dieron cita para explicar sus puntos respecto a las consecuencias dentro de la competencia en la Liga MX y la Liga de Expansión MX.

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¿Nueva Ley de Ascenso y Descenso en México?

Extrañamente, precursores de esta decisión como lo son Mikel Arriola, presidente de la FMF y Francisco Iturbide, presidente de la Liga Mexicana no estuvieron presentes. Después de que explicaran los puntos desde las diferentes aristas se dio a conocer que en el Senado se tomó una decisión respecto a lo que se plantea.

Ahora el Senado quiere una reforma de Ley para que regrese el ascenso y descenso en el futbol nacional, esto anunciado por Clemente Castañeda, político de Movimiento Ciudadano y será deliberada por Ignacio Mier Velasco, presidente de la junta de coordinación política y respaldada por Higinio Martínez, presidente del Senado.

Y es que aunque varias personas han indicado que la Federación es privada y que hay asuntos más importantes por atender, ellos apelan a que dentro de la esfera se puede legislar, por lo que es algo de lo que se estará trabajando. Y es que futbolísticamente aficionados han sido amedrentados y amenazados ante las protestas.

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De igual manera, los dirigentes de los clubes, así como los futbolistas han sido castigados con el retiro de apoyos económicos, por lo que de cierta forma los han mantenido al margen. El objetivo central es incorporar formalmente el mérito deportivo como una obligación legal para todas las asociaciones deportivas nacionales, incluyendo la FMF.

En síntesis