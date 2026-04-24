Una declaración suya de hace unos días había generado la incógnita sobre su presencia en Roland Garros y finalmente este viernes 24 de abril el propio Carlos Alcaraz lo confirmó: el español no estará presente en la edición de este año en el Grand Slam de París.

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Carlos Alcaraz se lesionó la muñeca derecha durante su partido frente a Otto Virtanen de la primera ronda del ATP 500 de Barcelona y no pudo jugar el segundo encuentro. Después de hacerse estudios, el español no podrá estar en Roland Garros.

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista”, comenzó escribiendo el #2 del mundo en sus redes sociales.

El comunicado de Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz)

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“Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí“, concluyó Carlos Alcaraz en su comunicado. Cabe recordar que el murciano es el bicampeón de Roland Garros y no podrá defender su corona en el Grand Slam de arcilla.

¿Cuándo volvería a jugar Carlos Alcaraz?

Lo preocupante en la situación del español es que Carlos Alcaraz no dio indicios de cuándo volvería a jugar. La muñeca es una zona muy sensible para los tenistas y el número 2 del mundo ya anunció que se tomará todos los recaudos posibles para regresar en condiciones y sin apresurarse.

Además, existe la posibilidad de que Carlos Alcaraz no pueda jugar Wimbledon considerando que el Grand Slam de hierba se disputa tan solo tres semanas después de Roland Garros. La última vez que el español no había participado de un Major fue en el Abierto de Australia de 2023.

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En síntesis