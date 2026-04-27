Los cruces de Liguilla del Clausura 2026 ya están confirmados. Uno de ellos tiene como protagonistas a Pachuca y a Toluca, debido a que los Tuzos terminaron 4° en la clasificación mientras que los Diablos Rojos quedaron 5° en la tabla.

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Por esta razón, el equipo dirigido por Esteban Solari tendrá la ventaja de definir la serie como local en Hidalgo. Pero Toluca, el actual bicampeón de la Liga MX, no le hará las cosas fáciles a Pachuca y Antonio Mohamed quiere conseguir la tercera estrella consecutiva.

Los Tuzos tendrán otra ventaja y es que Toluca sigue en camino en la Concachampions 2026. El club escarlata jugará dos partidos ante LAFC unos días antes de ambos encuentros ante Pachuca y el foco principal de los Diablos Rojos está puesto en el torneo continental.

Día y horarios de los partidos

La Liga MX aún no oficializó los días y horarios de los cruces de la Liguilla, aunque este lunes 27 de abril debería confirmarlos para que todos los equipos ya sepan la programación. Estos serían los horarios estimativos de la llave entre Pachuca y Toluca:

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Ida : Domingo 3 de mayo – 19:00hs (CDMX) – Estadio Nemesio Díez

: Domingo 3 de mayo – 19:00hs (CDMX) – Estadio Nemesio Díez Vuelta: Domingo 10 de mayo – 20:05hs (CDMX) – Estadio Hidalgo

¿Cómo ver la llave entre Pachuca y Toluca?

Aunque la televisación tampoco está confirmada, Pachuca tiene acuerdo para transmitir sus partidos como local por alguna señal o plataforma de Fox Sports, mientras que Televisa y Azteca tienen los derechos de los encuentros de Toluca.

En síntesis

Pachuca y Toluca se enfrentan en los Cuartos de Final del Clausura 2026.

El partido de ida podría jugarse el 3 de mayo a las 19:00hs y la vuelta el 10 de mayo a las 20:05hs.

La ida se jugará en el Nemesio Díez y la vuelta en el Estadio Hidalgo