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Supernova Strikers Génesis

Flor Vigna dio la gran sorpresa y venció a Alana en Supernova Génesis: la mexicana anunció su retiro del box￼

La argentina se impuso en la vía de la decisión al término de cuatro asaltos y se consagró como campeona del mundo.

Flor Vigna es la gran campeona de Supernova Génesis.
© INSTAGRAM.Flor Vigna es la gran campeona de Supernova Génesis.

La velada de Supernova Génesis de este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México se cerró con la pelea que protagonizaron Alana y Flor Vigna. La argentina fue más a lo largo de los cuatro asaltos que duró el combate y los jueces la decretaron como ganadora por decisión unánime.

Tras el duelo, Alana anunció su retiro del boxeo con un emotivo comunicado en el que expresó que ya no tenía más nada por hacer en el deporte. A continuación, repasa los momentos más destacados y todos los resultados de las peleas más importantes del día.

Se terminó la jornada

Gracias por acompañarnos en una cartelera muy buena de boxeo con peleas espectaculares de principio a fin. Los invitamos a que se sigan informando con Bolavip México con las noticias de todo el mundo del deporte.

Nueva campeona del mundo

Flor Vigna derrota a Alana por decisión unánime. Se terminó el invicto de Alana.

Terminó la pelea

Luego de cuatro asaltos, será momento de los jueces de decretar a la ganadora de la noche.

Final del primer round

Mucha intensidad en el inicio entre la mexicana y la argentina.

Comenzó la pelea

Alana y Flor Vigna ya están frente a frente a cuatro asaltos de 2 minutos cada uno o menos.

Ahora sí, tiempo de boxear

Alana y Flor Vigna hacen sus ingresos al cuadrilátero en instantes. Se viene la acción estelar de Supernova Génesis.

Incontables quejas

El púbico repudia la presentación de Carín León por su flojo nivel de canto.

Momento de la música

Carín León hace su aparición en escena. Último show del día.

Se viene el duelo estelar

En instantes, Alana y Flor Vigna hacen su aparición en escena.

IMPRESIONANTE

Intenso comienzo y Bautista besa la lona en el primer round. Mercury lo remató una y otra vez.

Pelea en marcha

Única pelea del día sin protección. Bautista y Mercury frente a frente a tres asaltos o menos.

Protagonistas en escena

Aaron Mercury y Mario Bautista ya están en el cuadrilátero. Listos para la acción.

Así fue el show de Ozuna

El Osito se lució ante el mundo en la Arena CDMX.

¿Cuál es la próxima pelea?

Luego de Ozuna vendrán al cuadrilátero Mario Bautista vs. Aaron Mercury.

Ozuna en acción

El cantante se presenta en la Arena CDMX ante 20.000 personas.

La ganadora es Karely

Por decisión dividida, los jueces le dieron la pelea a Ruiz

¡Nos vamos a las tarjetas!

Luego de seis minutos de pura acción, los jueces determinarán una ganadora.

¿Pelea de la noche?

Impresionante el espectáculo que están dando Ruiz y Shantal. Ninguna retrocede, problema para los jueces en las tarjetas.

¡Qué comienzo!

Karely y Kim salieron a tirar todo lo que tienen. Intercambian golpes con mucha intensidad al final del primer round.

¡Comenzó la pelea!

Karely y Shantal ya se están enfrentando a tres asaltos o menos.

Pelea particular

Karely aceptó la pelea en corto aviso tras la baja de Lupita Villalobos, mientras que Shantal tendrá su segunda presentación de la noche. Abrió la jornada ante Milica y perdió por decisión unánime.

¿Quién ganará?

Karely Ruiz y Kim Shantal prometen un verdadero espectáculo. Ambas hacen su ingreso al cuadrilátero.

¿Cuál es la próxima pelea?

Luego del show musical será momento de Karely Ruiz vs. Kim Shantal.

Ganador de la noche

Willito se quedó con 200.000 dólares tras la apuesta con Lonche.

¿A qué hora es la pelea estelar?

Se espera que el combate entre Alana Flores y Flor Vigna llegue para las 22:00hs del Centro de México.

Momento de la música

En instantes, Óscar Maydón hará su aparición en escena para el primer show del día.

Victoria contundente

Willito noqueó a Lonche en el segundo round. Final abrupto.

¡Comenzó la pelea!

Lonche y Willito ya están frente a frente a tres asaltos o menos.

Protagonistas en escena

Lonche y Willito aparecen en el cuadrilátero para la tercera pelea del día.

Cambio en la transmisión

A partir de este momento, Supernova Strikers Génesis podrá ser seguida por Netflix de manera única.

Se terminó rápido

El Abraham terminó con Nando en el segundo asalto. La velada empieza a entrar en calor.

Avanza la cartelera

El Abraham y Nando ya están en el cuadrilátero. Presentaciones y a pelear.

Victoria para Milica

Con dos tarjetas de 29-27 y una de 30-26, la argentina se impone ante Kim Shantal en el inicio de la velada.

Empezaron las peleas

Milica y Kim Shantal ya se están enfrentando. Final del primer asalto.

¿Dónde será Supernova Strikers Génesis?

En la Arena de Ciudad de México, cerca de 20.000 personas estarán presentes para disfrutar del espectáculo.

¿Quiénes cantarán en Supernova Strikers Génesis?

Repasa quiénes serán los encargados de darle color a la jornada entre contienda y contienda.

  • Carín León
  • Ozuna
  • Óscar Maydón

¿A qué hora comienza Supernova Strikers Génesis?

  • México: 17:00hs
  • Colombia – Perú: 18:00hs
  • Chile – Estados Unidos: 19:00hs
  • Argentina: 20:00hs
  • España: 00:00hs

¿Dónde ver las peleas de Supernova Strikers Génesis?

Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Netflix desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

Cartelera completa de la jornada en Ciudad de México

Repasa el orden de las peleas una a una para que disfrutes la jornada de principio a fin.

  • Lonche vs. Willito
  • El Abraham vs. Nando
  • Mario Bautista vs. Aaron Mercury
  • Milica vs. TBA
  • Karely Ruiz vs. Kim Shantal
  • Alana Flores vs. Flor Vigna

Bienvenidos a Supernova Strikers Génesis

A partir de este momento, vivirás en exclusiva la cartelera de un show espectacular protagonizado por las celebridades más importantes del presente. Aquí no te perderás de nada.

Lucas Lescano
Lucas Lescano
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