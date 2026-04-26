Flor Vigna dio la gran sorpresa y venció a Alana en Supernova Génesis: la mexicana anunció su retiro del box￼

La velada de Supernova Génesis de este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México se cerró con la pelea que protagonizaron Alana y Flor Vigna. La argentina fue más a lo largo de los cuatro asaltos que duró el combate y los jueces la decretaron como ganadora por decisión unánime.
Tras el duelo, Alana anunció su retiro del boxeo con un emotivo comunicado en el que expresó que ya no tenía más nada por hacer en el deporte. A continuación, repasa los momentos más destacados y todos los resultados de las peleas más importantes del día.
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Se terminó la jornada
Gracias por acompañarnos en una cartelera muy buena de boxeo con peleas espectaculares de principio a fin. Los invitamos a que se sigan informando con Bolavip México con las noticias de todo el mundo del deporte.
Nueva campeona del mundo
Flor Vigna derrota a Alana por decisión unánime. Se terminó el invicto de Alana.
Terminó la pelea
Luego de cuatro asaltos, será momento de los jueces de decretar a la ganadora de la noche.
Final del primer round
Mucha intensidad en el inicio entre la mexicana y la argentina.
Comenzó la pelea
Alana y Flor Vigna ya están frente a frente a cuatro asaltos de 2 minutos cada uno o menos.
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Ahora sí, tiempo de boxear
Alana y Flor Vigna hacen sus ingresos al cuadrilátero en instantes. Se viene la acción estelar de Supernova Génesis.
Incontables quejas
El púbico repudia la presentación de Carín León por su flojo nivel de canto.
Momento de la música
Carín León hace su aparición en escena. Último show del día.
Se viene el duelo estelar
En instantes, Alana y Flor Vigna hacen su aparición en escena.
IMPRESIONANTE
Intenso comienzo y Bautista besa la lona en el primer round. Mercury lo remató una y otra vez.
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Pelea en marcha
Única pelea del día sin protección. Bautista y Mercury frente a frente a tres asaltos o menos.
Protagonistas en escena
Aaron Mercury y Mario Bautista ya están en el cuadrilátero. Listos para la acción.
Se espera que el combate entre Alana Flores y Flor Vigna llegue para las 22:00hs del Centro de México.
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Momento de la música
En instantes, Óscar Maydón hará su aparición en escena para el primer show del día.
Victoria contundente
Willito noqueó a Lonche en el segundo round. Final abrupto.
¡Comenzó la pelea!
Lonche y Willito ya están frente a frente a tres asaltos o menos.
Protagonistas en escena
Lonche y Willito aparecen en el cuadrilátero para la tercera pelea del día.
Cambio en la transmisión
A partir de este momento, Supernova Strikers Génesis podrá ser seguida por Netflix de manera única.
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Se terminó rápido
El Abraham terminó con Nando en el segundo asalto. La velada empieza a entrar en calor.
Avanza la cartelera
El Abraham y Nando ya están en el cuadrilátero. Presentaciones y a pelear.
Victoria para Milica
Con dos tarjetas de 29-27 y una de 30-26, la argentina se impone ante Kim Shantal en el inicio de la velada.
Empezaron las peleas
Milica y Kim Shantal ya se están enfrentando. Final del primer asalto.
¿Dónde será Supernova Strikers Génesis?
En la Arena de Ciudad de México, cerca de 20.000 personas estarán presentes para disfrutar del espectáculo.
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¿Quiénes cantarán en Supernova Strikers Génesis?
Repasa quiénes serán los encargados de darle color a la jornada entre contienda y contienda.
Carín León
Ozuna
Óscar Maydón
¿A qué hora comienza Supernova Strikers Génesis?
México: 17:00hs
Colombia – Perú: 18:00hs
Chile – Estados Unidos: 19:00hs
Argentina: 20:00hs
España: 00:00hs
¿Dónde ver las peleas de Supernova Strikers Génesis?
Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Netflix desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.
Cartelera completa de la jornada en Ciudad de México
Repasa el orden de las peleas una a una para que disfrutes la jornada de principio a fin.
Lonche vs. Willito
El Abraham vs. Nando
Mario Bautista vs. Aaron Mercury
Milica vs. TBA
Karely Ruiz vs. Kim Shantal
Alana Flores vs. Flor Vigna
Bienvenidos a Supernova Strikers Génesis
A partir de este momento, vivirás en exclusiva la cartelera de un show espectacular protagonizado por las celebridades más importantes del presente. Aquí no te perderás de nada.
Redactor en Futbol Sites dedicado a la cobertura del boxeo y todo su entorno. Lleva más de dos años siguiendo peleas, eventos y competiciones, con una mirada enfocada tanto en la noticia como en el análisis del contexto.