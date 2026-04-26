Flor Vigna dio la gran sorpresa y venció a Alana en Supernova Génesis: la mexicana anunció su retiro del box￼

La velada de Supernova Génesis de este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México se cerró con la pelea que protagonizaron Alana y Flor Vigna. La argentina fue más a lo largo de los cuatro asaltos que duró el combate y los jueces la decretaron como ganadora por decisión unánime.

Tras el duelo, Alana anunció su retiro del boxeo con un emotivo comunicado en el que expresó que ya no tenía más nada por hacer en el deporte. A continuación, repasa los momentos más destacados y todos los resultados de las peleas más importantes del día.