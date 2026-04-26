Este fin de semana se jugó la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX y, además de conocerse las posiciones finales de los 18 equipos de la Primera División de México, quedaron definidos los cruces de la Liguilla con los ocho clasificados.

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Ahora con los Cuartos de Final listos, la Inteligencia Artificial de Google Gemini realizó la predicción de los duelos que definirán los clasificados a Semifinales, haciendo una predicción de los partidos de Ida y Vuelta de cada serie.

Pumas UNAM (1°) vs. América (8°)

Una edición vibrante del Clásico Capitalino donde el superlíder se enfrenta a un América que entró a lo último pero que siempre es peligroso en Liguilla.

Partido de Ida (Local: América) Resultado: América 1 – 1 Pumas Goleadores: Henry Martín (América); Adalberto Carrasquilla (Pumas).

Partido de Vuelta (Local: Pumas) Resultado: Pumas 2 – 1 América Goleadores: Juninho, Pedro Vite (Pumas); Brian Rodríguez (América).

Marcador Global: Pumas 3 – 2 América (Avanza Pumas)

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Análisis de la llave: América intenta imponer su experiencia en el partido de ida, presionando alto y consiguiendo una ventaja temprana, pero Pumas logra un empate valioso gracias a una genialidad individual de Carrasquilla. En la vuelta, bajo el sol de Ciudad Universitaria, el factor físico es determinante. Pumas domina el mediocampo, ahoga la salida del América y sentencia la eliminatoria en los últimos 15 minutos, validando su posición de líder general.

Chivas (2°) vs. Tigres UANL (7°)

Un duelo que se ha convertido en un clásico moderno de las Liguillas. El dinamismo del Guadalajara choca contra la jerarquía y el colmillo de la plantilla regiomontana.

Partido de Ida (Local: Tigres) Resultado: Tigres 2 – 1 Chivas Goleadores: Juan Brunetta, André-Pierre Gignac (Tigres); Roberto “Piojo” Alvarado (Chivas).

Partido de Vuelta (Local: Chivas) Resultado: Chivas 2 – 0 Tigres Goleadores: Armando González, Brian Gutiérrez (Chivas).

Marcador Global: Chivas 3 – 2 Tigres (Avanza Chivas)

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Análisis de la llave: El “Volcán” pesa en la ida. Tigres sale con todo y logra llevarse la ventaja mostrando la calidad de sus individualidades. Sin embargo, en el Estadio Akron, Chivas plantea un partido de altísima intensidad física que el mediocampo veterano de Tigres no logra sostener. Las transiciones rápidas por las bandas destruyen la defensa felina y Chivas le da la vuelta a la serie ante su gente.

Cruz Azul (3°) vs. Atlas (6°)

Un enfrentamiento muy táctico. El Cruz Azul de Joel Huiqui, de mucha posesión y ataque posicional, frente a un Atlas rocoso y ordenado en defensa.

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Partido de Ida (Local: Atlas) Resultado: Atlas 0 – 0 Cruz Azul Goleadores: Sin goles.

Partido de Vuelta (Local: Cruz Azul) Resultado: Cruz Azul 2 – 0 Atlas Goleadores: Luka Romero, José Paradela (Cruz Azul).

Marcador Global: Cruz Azul 2 – 0 Atlas (Avanza Cruz Azul)

Análisis de la llave: La ida en el Jalisco es un partido trabado, de mucho choque en el mediocampo y pocas oportunidades claras de gol, negocio redondo para los rojinegros. No obstante, en la capital, Cruz Azul ajusta. Con paciencia y usando la amplitud de sus carrileros para abrir el cerrojo atlista, la “Máquina” encuentra los espacios en la segunda mitad y liquida la serie con contundencia.

Pachuca (4°) vs. Toluca (5°)

La llave más pareja y con promesa de ser la más espectacular en cuanto a goles. Dos equipos con clara vocación ofensiva y presión alta.

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Partido de Ida (Local: Toluca) Resultado: Toluca 2 – 2 Pachuca Goleadores: Alexis Vega, Paulinho [Penal] (Toluca); Enner Valencia, Oussama Idrissi (Pachuca).

Partido de Vuelta (Local: Pachuca) Resultado: Pachuca 1 – 1 Toluca Goleadores: Salomón Rondón (Pachuca); Paulinho (Toluca).

Marcador Global: Empate 3 – 3 (Avanza Pachuca por posición en la tabla)

Análisis de la llave: Un absoluto intercambio de golpes. El partido en el Nemesio Díez es un ida y vuelta constante donde brillan las ofensivas y sufren las defensivas. En el Estadio Hidalgo, el partido se vuelve un poco más precavido en el segundo tiempo. Toluca busca el gol del pase desesperadamente en los últimos minutos, pero Pachuca maneja los tiempos, se defiende con el balón y avanza a Semifinales haciendo valer el reglamento por haber terminado un escalón arriba en la fase regular.

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026?

Según lo que indica el Reglamento, el calendario establece que los duelos de Ida se jugarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo. Mientras que los juegos de Vuelta se disputarán el sábado 9 y domingo 10 de mayo. Los peores clasificados abrirán las llaves y habrá ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global.