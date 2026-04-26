Así quedó la tabla anual de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Toluca y el empate de Chivas

Falta muy poco para que finalice la primera fase del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y ya están definidos todos los clasificados. A esta altura, solo resta conocer cómo se terminarán de acomodar los cruces rumbo a la Liguilla, donde los ocho mejores equipos irán en busca del título.

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Los equipos que disputarán la fase final son Pumas UNAM, Chivas de Guadalajara, Pachuca, Toluca, Cruz Azul, Atlas, Tigres UANL y, por último, Club América. Todos ellos ya aseguraron su lugar y ahora buscarán llegar de la mejor manera a la etapa decisiva.

Más allá de la pelea por el título, otro de los focos está puesto en la tabla anual. Con el empate reciente, Chivas dejó pasar la oportunidad de mantenerse en lo más alto, mientras que Toluca aprovechó su triunfo para quedarse momentáneamente con el liderato.

Sin embargo, todavía hay un equipo que puede cambiarlo todo: Cruz Azul. A pesar de no contar con entrenador tras la salida de su DT, La Máquina sigue en carrera por quedarse con el primer lugar anual y el premio económico que lo acompaña.

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Si logra vencer a Necaxa en la última jornada, Cruz Azul podría adueñarse de la cima y quedarse con el millón de dólares que se otorga al mejor equipo del acumulado, cerrando así una campaña irregular con un premio importante que le puede dar un envión para lo que viene.

Tabla anual de la Liga MX

Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec 1 Toluca 34 19 5 10 71 34 37 67 65.69 % 2 Guadalajara 34 20 9 5 62 39 23 65 63.73 % 3 Cruz Azul 33 18 4 11 59 37 22 65 65.66 % 4 Tigres 34 17 7 10 63 34 29 61 59.80 % 5 América 34 17 9 8 53 35 18 59 57.84 % 6 Pumas 34 15 7 12 58 42 16 57 55.88 % 7 Pachuca 34 15 11 8 46 40 6 53 51.96 % 8 Monterrey 33 14 12 7 55 50 5 49 49.49 % 9 Tijuana 34 11 9 14 48 40 8 47 46.08 % 10 Atlas 34 11 13 10 40 53 -13 43 42.16 % 11 FC Juárez 34 11 14 9 53 60 -7 42 41.18 % 12 Querétaro 34 10 14 10 36 50 -14 40 39.22 % 13 Necaxa 33 9 16 8 42 53 -11 35 35.35 % 14 León 34 10 19 5 36 63 -27 35 34.31 % 15 Atlético de San Luis 34 10 20 4 49 56 -7 34 33.33 % 16 Mazatlán FC 34 6 17 11 42 66 -24 29 28.43 % 17 Santos Laguna 33 8 20 5 39 66 -27 29 29.29 % 18 Puebla 34 6 21 7 34 68 -34 25 24.51 %

En sintesis

Cruz Azul obtendrá un millón de dólares si vence a Necaxa y lidera la tabla anual.

obtendrá si vence a Necaxa y lidera la tabla anual. Toluca lidera momentáneamente la clasificación acumulada con 67 puntos tras 34 jornadas disputadas.

lidera momentáneamente la clasificación acumulada con tras 34 jornadas disputadas. Pumas UNAM, Pachuca y Chivas figuran entre los ocho equipos ya clasificados a la Liguilla.