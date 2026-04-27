En el marco de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, Rayados recibió un duro cachetazo por parte del sotanero del torneo, Santos Laguna, al caer sin atenuantes por 3-0 en condición de visitante en el Estadio TSM Corona de la ciudad de Torreón.

Publicidad

Tras el compromiso, Nicolás Sánchez, director técnico interino de los Albiazules, puso la cara por la situación y se refirió a la campaña del equipo en la Primera División de México. Bajo su cargo, el equipo ganó solo 2 partidos en 9 fechas dirigidas tras la salida de Domenec Torrent.

Así arrancó: “Quisiera hablarle a ustedes y más que nada a toda nuestra afición, en nombre mío, del cuerpo técnico y de los jugadores, todos los que conformamos el equipo deportivo, que nos sentimos muy apenados. Sabemos que terminamos un torneo para el olvido”.

¡SE DISCULPA CON LA AFICIÓN! 🥲



Nicolás Sánchez luego de la derrota de Rayados 🎙️



🎥: @ArenCobian07 pic.twitter.com/JhRCNWZLA3 — POSTA Deportes (@POSTADeportes) April 27, 2026

Publicidad

Además, agregó, conciente del momento en el que le tocaba asumir: “Acá estamos para poner la cara, para volver a empezar a quien le toque. Sabemos que todo está sujeto a resultados y acá soy el primero en reconocer lo que ocurrió”.

Por otro lado, también comentó: “Los principales son siempre los jugadores, me tocó estar ahí, pero la responsabilidad arranca de arriba hacia abajo. Todos tenemos un porcentaje de responsabilidad. Vivimos el fútbol con pasión y el que no, no logra llegar a este nivel de competencia”.

¿Cómo fue el Clausura 2026 de Rayados?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el equipo de regiomontano sumó solo 18 unidades en 17 jornadas, casi un punto por fecha, producto de 5 victorias, 3 empates y 9 derrotas, con 22 goles a favor y 24 en contra. El equipo quedó en la posición 13°. Empató en puntos con Atlético San Luis y Necaxa, y quedó a solo 6 puntos del Santos Laguna.

Publicidad

En síntesis