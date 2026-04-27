Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Rayados

Nicolás Sánchez dio la cara por el fracaso de Rayados en el Clausura 2026: “Terminamos un torneo para el olvido”

El director técnico argentino dio la cara por el fracaso de los Albiazules en el torneo de la Primera División de México.

Nicolás Sánchez dio la cara por el fracaso de Rayados en el Clausura 2026
© Imago 7Nicolás Sánchez dio la cara por el fracaso de Rayados en el Clausura 2026

En el marco de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, Rayados recibió un duro cachetazo por parte del sotanero del torneo, Santos Laguna, al caer sin atenuantes por 3-0 en condición de visitante en el Estadio TSM Corona de la ciudad de Torreón.

Tras el compromiso, Nicolás Sánchez, director técnico interino de los Albiazules, puso la cara por la situación y se refirió a la campaña del equipo en la Primera División de México. Bajo su cargo, el equipo ganó solo 2 partidos en 9 fechas dirigidas tras la salida de Domenec Torrent.

Así arrancó: “Quisiera hablarle a ustedes y más que nada a toda nuestra afición, en nombre mío, del cuerpo técnico y de los jugadores, todos los que conformamos el equipo deportivo, que nos sentimos muy apenados. Sabemos que terminamos un torneo para el olvido”.

Además, agregó, conciente del momento en el que le tocaba asumir: “Acá estamos para poner la cara, para volver a empezar a quien le toque. Sabemos que todo está sujeto a resultados y acá soy el primero en reconocer lo que ocurrió”.

Por otro lado, también comentó: “Los principales son siempre los jugadores, me tocó estar ahí, pero la responsabilidad arranca de arriba hacia abajo. Todos tenemos un porcentaje de responsabilidad. Vivimos el fútbol con pasión y el que no, no logra llegar a este nivel de competencia”.

¿Cómo fue el Clausura 2026 de Rayados?

Ver también

Revelan que Sergio Canales habría pedido dejar de ser el capitán de Rayados y por eso perdió la titularidad

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el equipo de regiomontano sumó solo 18 unidades en 17 jornadas, casi un punto por fecha, producto de 5 victorias, 3 empates y 9 derrotas, con 22 goles a favor y 24 en contra. El equipo quedó en la posición 13°. Empató en puntos con Atlético San Luis y Necaxa, y quedó a solo 6 puntos del Santos Laguna.

En síntesis

  • Santos Laguna venció 3-0 a Rayados, resultado que Nicolás Sánchez calificó como “para el olvido”.
  • Nicolás Sánchez asumió la responsabilidad y afirmó estar “muy apenado” ante la afición regiomontana.
  • El estratega Nicolás Sánchez declaró que tras el fracaso deben “volver a empezar” en Rayados.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones