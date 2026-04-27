En el marco de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, Rayados recibió un duro cachetazo por parte del sotanero del torneo, Santos Laguna, al caer sin atenuantes por 3-0 en condición de visitante en el Estadio TSM Corona de la ciudad de Torreón.
Tras el compromiso, Nicolás Sánchez, director técnico interino de los Albiazules, puso la cara por la situación y se refirió a la campaña del equipo en la Primera División de México. Bajo su cargo, el equipo ganó solo 2 partidos en 9 fechas dirigidas tras la salida de Domenec Torrent.
Así arrancó: “Quisiera hablarle a ustedes y más que nada a toda nuestra afición, en nombre mío, del cuerpo técnico y de los jugadores, todos los que conformamos el equipo deportivo, que nos sentimos muy apenados. Sabemos que terminamos un torneo para el olvido”.
¡SE DISCULPA CON LA AFICIÓN! 🥲— POSTA Deportes (@POSTADeportes) April 27, 2026
Nicolás Sánchez luego de la derrota de Rayados 🎙️
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Además, agregó, conciente del momento en el que le tocaba asumir: “Acá estamos para poner la cara, para volver a empezar a quien le toque. Sabemos que todo está sujeto a resultados y acá soy el primero en reconocer lo que ocurrió”.
Por otro lado, también comentó: “Los principales son siempre los jugadores, me tocó estar ahí, pero la responsabilidad arranca de arriba hacia abajo. Todos tenemos un porcentaje de responsabilidad. Vivimos el fútbol con pasión y el que no, no logra llegar a este nivel de competencia”.
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En lo que respecta a lo meramente estadístico, el equipo de regiomontano sumó solo 18 unidades en 17 jornadas, casi un punto por fecha, producto de 5 victorias, 3 empates y 9 derrotas, con 22 goles a favor y 24 en contra. El equipo quedó en la posición 13°. Empató en puntos con Atlético San Luis y Necaxa, y quedó a solo 6 puntos del Santos Laguna.
En síntesis
- Santos Laguna venció 3-0 a Rayados, resultado que Nicolás Sánchez calificó como “para el olvido”.
- Nicolás Sánchez asumió la responsabilidad y afirmó estar “muy apenado” ante la afición regiomontana.
- El estratega Nicolás Sánchez declaró que tras el fracaso deben “volver a empezar” en Rayados.