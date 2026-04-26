¿A qué hora es la pelea estelar Alana Flores vs. Flor Vigna en Supernova Strikers Génesis?

Ahora sí, quedaron a un lado las palabras y es hora de la acción. Este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México se llevará a cabo la velada de Supernova Strikers Génesis, una de las más destacadas en lo que a boxeo de streamers se refiere. Alana Flores y Florencia Vigna se medirán en el duelo estelar del día y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber.

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Horario para la pelea entre Alana Flores y Flor Vigna

Teniendo en cuenta que el evento iniciará a las 16:00hs del Centro de México, esperando que la primera pelea se desarrolle una hora después, se espera que el combate entre Alana y Flor Vigna cierre la jornada cerca de las 21:00hs de CDMX. De todas maneras, todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente en el cuadrilátero.

En el caso de Alana, se tratara de su quinta presentación, con la intención de extender su invicto, ya que en las cuatro oportunidades anteriores se retiró con la mano en alto. En el caso de Vigna, será su tercera presentación y también buscará seguir sin derrotas en su excelente récord.

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El combate tendrá una duración de cuatro rounds de dos minutos cada uno, por lo que serán ocho minutos de pura acción en caso de que no exista un KO que detenga las acciones antes de tiempo. Para Alana, los guantes serán de 14 onzas, mientras que Vigna utilizará 18 onzas en sus manos.

En síntesis