La previa del cruce de Liguilla ya empezó a jugarse fuera de la cancha y uno de los que generó repercusión al hablar fue André Jardine. El DT de Club América dejó una frase que no pasó desapercibida en la antesala del duelo frente a Pumas UNAM.

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En un contexto cada vez más caliente, el brasileño fue directo y soltó un mensaje que muchos tomaron como un dardo. “No existe el campeón de la Jornada 17”, afirmó, bajándole el precio a lo hecho en el cierre de la fase regular y encendiendo la previa de una serie que promete mucho.

"No existe el campeón de la Jornada 17", lanza el DT André Jardine al hablar sobre si Pumas es favorito para la Liguilla ante América.



📹Édgar Contreras pic.twitter.com/iwej5Orj29 — REFORMA (@Reforma) April 26, 2026

América, ya clasificado, se relajó en el partido ante Atlas y terminó cayendo 1-0 en el Estadio Azteca. El equipo no mostró su mejor versión y pagó caro la falta de intensidad en un encuentro donde había poco en juego desde lo matemático, especialmente para ellos.

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Esa derrota terminó condicionando su posición final en la tabla, ya que las Águilas quedaron en el último lugar de los clasificados a la Liguilla. Como consecuencia, el cruce será nada menos que ante Pumas, en una nueva edición del Clásico Capitalino en los cuartos de final.

Con días y horarios todavía por confirmarse, la ida se jugará en el Azteca, mientras que la vuelta será en Ciudad Universitaria. Además, el conjunto dirigido por Efraín Juárez contará con ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la tabla.

Jardine reconoce la relajación del equipo

El propio entrenador del América fue autocrítico tras la derrota y no escondió lo que ocurrió dentro del equipo. Según explicó, el grupo bajó la intensidad al saber que ya tenía asegurado su lugar en la Liguilla, algo que terminó influyendo directamente en el rendimiento.

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“Fue una actuación que no fue buena. El equipo con el resultado de Xolos se relajó, sabiendo que ya estábamos clasificados. La mentalidad del equipo se fue muy rápido. Tenemos que valorar la clasificación. A partir del lunes a trabajar, mejorar y competir con Pumas a ver quién avanza”, expresó el brasileño.

🚨🦅 André Jardine admite que el resultado de Xolos y Tijuana ‘relajó’ al equipo que salió un poco desconcentrado al encuentro contra Atlas…👇👇 pic.twitter.com/TyglLx5vlR — Edgar Morales (@edddgarm) April 26, 2026

En sintesis

André Jardine afirmó que “no existe el campeón de la Jornada 17” previo a la Liguilla.

afirmó que “no existe el campeón de la Jornada 17” previo a la Liguilla. América perdió 1-0 ante Atlas y terminó en el último lugar de los clasificados.

perdió 1-0 ante y terminó en el último lugar de los clasificados. El equipo de Efraín Juárez tendrá ventaja deportiva y cerrará la serie en Ciudad Universitaria.