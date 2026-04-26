¿Quiénes ganaron en la Velada de Supernova Strikers Génesis 2026? Todos los resultados de las peleas en México

Este domingo 27 de abril los aficionados pudieron disfrutar de sus celebridades favoritas en el cuadrilátero que se montó en la Arena Ciudad de México. Cerca de 20.000 personales siguieron la Supernova Strikers Génesis 2026 en el recinto y pudieron darse el gusto de ver las ansiadas peleas. También millones de personas lo vieron por streaming.

Publicidad

Todos los ganadores en la Velada de Supernova Strikers Génesis 2026

En el primer combate del día apareció en escena la argentina Milica. Aunque en un primer momento se iba a enfrentar a la española Ari Geli, lo cierto es que la europea presentó complicaciones de salud y no fue autorizada para boxear. Kim Shantal la reemplazó de último momento y la victoria quedó en manos de Milica por decisión unánime.

🥊 #RESUMEN: Milica 🆚 Kim Shantal #SupernovaGenesis EN VIVO YA en nuestro canal de YouTube y a las 7PM en vivo solo en @NetflixLAT #troop pic.twitter.com/gp0UVLYs2q — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) April 27, 2026

Unos minutos más tarde fue el momento de El Abraham y Nando. Aquí llegó el primer final temprano de la velada y es que el mexicano fue muy superior al venezolano y lo terminó derrotando por KO técnico en el segundo asalto de manera contundente.

Publicidad

¡La victoria de @ElAbrahaham ! 🏆💥 #SupernovaGenesis EN VIVO YA en nuestro canal de YouTube y a las 7PM en vivo solo en @NetflixLAT #troop pic.twitter.com/lDKEi7muJx — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) April 27, 2026

Algo similar sucedió en la contienda de Lonche y Willito. Con 400.000 dólares en juego, la victoria fue para la esquina de Willito por la vía rápida, también en la segunda vuelta. Los motores comenzaban a calentarse para el momento más importante del día.

Publicidad

Luego de un show musical fue el momento de Karely Ruiz y la segunda presentación del día para Kim Shantal. Luego de seis minutos de pura acción, muy intensos, los jueces vieron como ganadora a Karely en una cerrada decisión dividida.

CAMPEONA 🏆



Karely Ruiz vence a Kim Shantal y se lleva el cinturón de Supernova: Genesis 👊🏻#SupernovaGenesis#SupernovaEnNetflix#troop pic.twitter.com/zs2aMjUzTV — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) April 27, 2026

Ozuna se robó el espectáculo con su presentación, pero luego siguieron los combates. Mario Bautista y Aaron Mercury saldaron cuentas pendientes con una contienda de primer nivel y pusieron de pie a los presentes. Finalmente, el ganador fue Mercury tras un impresionante nocaut en el primer round.

Publicidad

AARON MERCURY KNOCKS OUT MARIO BAUTISTA IN THE FIRST ROUND.



THAT WAS INSANE 😱 @ArnMercurio#SupernovaGenesis LIVE on Netflix! pic.twitter.com/2vAFM3gkRA — Netflix Sports (@netflixsports) April 27, 2026

En el último duelo y más esperado de Supernova Strikers Génesis, Alana Flores expuso su invicto ante la argentina Flor Vigna. El duelo cumplió con las expectativas trazadas en el inicio y le dio el cierre ideal al evento. La ganadora fue Vigna mediante la decisión unánime de los jueces.

En síntesis

La argentina Flor Vigna venció a Alana Flores por decisión unánime en el combate estelar.

venció a por decisión unánime en el combate estelar. Cerca de 20.000 personas asistieron al evento en la Arena Ciudad de México .

asistieron al evento en la . El peleador Willito ganó una bolsa de 400.000 dólares tras vencer a Lonche por nocaut.