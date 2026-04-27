América vs. Pumas UNAM: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026

Ya están confirmados los cuatro cruces de cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el duelo que se lleva todas las miradas será el Clásico Capitalino entre Club América y Pumas UNAM. Una serie que promete muchas emociones desde el primer minuto.

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El conjunto universitario llega en un gran momento, tras completar uno de sus mejores torneos de los últimos años. De la mano de Efraín Juárez, Pumas logró quedarse con el liderato y se ilusiona con pelear por el título, para romper una sequía de más de 15 años.

Del otro lado estará América, un equipo con una historia pesada y acostumbrado a este tipo de instancias. Las Águilas saben cómo jugar estos partidos y suelen crecer en momentos decisivos, por lo que aparecen como un rival más que peligroso.

La serie se jugaría con ida en el Estadio Azteca y vuelta en Ciudad Universitaria, aunque todavía resta la confirmación oficial por parte de la liga. Lo cierto es que el contexto ya genera expectativa y promete dos partidos imperdibles para definir a un semifinalista.

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Día y horario del América vs Pumas

Ida: Estadio Azteca | Sábado 2 de mayo | 19:00 horas

Vuelta: Estadio Olímpico C.U. | Sábado 9 de mayo | 19:00 horas

TV y cómo ver EN VIVO el Clásico Capitalino

Canales de TV:

México: Canal 5, TUDN

Estados Unidos: TUDN o UniMás en DirecTV

Streaming online:

México: ViX Premium, Layv Time en YouTube

Estados Unidos: ViX

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