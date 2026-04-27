Ayer se terminaron de confirmar todos los cruces de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y la Liguilla está que arde. El campeonato quedó completamente abierto, con varios equipos en condiciones de pelear por el título y con la sensación de que puede haber sorpresas.

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Con el cuadro ya definido, la expectativa crece partido a partido. Los cruces prometen muchísimas emociones con equipos que llegan en distintos momentos pero con el mismo objetivo: levantar el trofeo y seguir haciendo historia en el futbol mexicano.

En este contexto, le preguntamos a la inteligencia artificial Gemini quién sería el campeón del torneo. Con los enfrentamientos ya confirmados, el análisis arrojó una predicción que sorprendió ya que nadie esperaba que ese pueda ser el campeón.

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“En los Cuartos, la lógica se va a imponer en tres llaves, pero habrá un terremoto en la capital. Pumas vs. América será el fin del sueño del líder; las Águilas, aunque entraron en octavo, tienen ese ADN de Liguilla que a Pumas le suele pesar cuando llega como favorito, y veo al América avanzando por el valor del gol de visitante o un contragolpe letal. Por otro lado, Chivas va a sufrir pero sacará la casta ante un Tigres que ya se nota cansado físicamente; el Rebaño pasa por la juventud de sus piernas. Cruz Azul no tendrá piedad de un Atlas que entró con saldo rojo en goles, despachándolos con autoridad. Finalmente, Toluca le va a ganar la partida táctica a Pachuca en una serie de muchísimos goles, porque los Diablos tienen hoy más pegada individual que los Tuzos”, reveló en primer lugar.

“Pasan a Semifinales: América, Chivas, Cruz Azul y Toluca. Semifinales: Duelo de estilos. Aquí es donde se separa a los contendientes de los pretendientes. Tendremos un Clásico Nacional (Chivas vs. América) y un choque de trenes (Cruz Azul vs. Toluca). En el Clásico, Chivas llega con la espina clavada y una mejor posición en la tabla, lo que obligará al América a abrirse. Esta vez, la regularidad de Chivas durante las 17 jornadas se impondrá sobre la mística azulcrema. En la otra llave, Cruz Azul dará una exhibición de orden táctico. Toluca es peligroso, pero la defensa de la Máquina es un reloj suizo. Cruz Azul neutralizará a los delanteros escarlatas y avanzará a la final con un marcador global apretado, haciendo valer su estadio”, agregó la IA.

La predicción de la IA: Cruz Azul campeón

“Pasan a la Final: Chivas y Cruz Azul. La Gran Final: El regreso de la gloria. Una final entre el segundo y el tercero de la tabla es el premio a la justicia deportiva del torneo. Será una serie de alta tensión, con un partido de ida muy cerrado en el Estadio Ciudad de los Deportes y una vuelta eléctrica en el Akron. Mi apuesta es que Cruz Azul será el campeón del Clausura 2026. ¿Por qué? Porque este equipo ha mostrado una madurez emocional que Chivas todavía tambalea en momentos de máxima presión. La Máquina tiene un plantel más profundo para hacer cambios que revolucionen el juego en el segundo tiempo. Veo a Cruz Azul levantando la copa tras un empate global que se define por una genialidad individual en los últimos minutos. La consistencia de los 33 puntos y esa diferencia de +13 no fueron casualidad; este es el año donde la gestión deportiva de la Noria por fin toca el cielo”, cerró.

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