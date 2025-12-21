Es tendencia:
Tigres definió en 3 palabras el paso de Javier Aquino por el club tras confirmar su salida

El lateral derecho no seguirá en la institución después de 10 años y el club lo despidió de buena manera en redes sociales a pesar de las polémicas de su salida.

Por Ramiro Canessa

Tigres despidió a Javier Aquino en redes sociales.
© Getty ImagesTigres despidió a Javier Aquino en redes sociales.

Tras perder la final del Torneo Apertura 2025 ante Toluca, el clima en Tigres se volvió tenso y las decisiones fuertes no tardaron en llegar. Luego de una década en el club, la directiva resolvió no renovar el contrato de Javier Aquino, uno de los futbolistas más representativos de la era dorada del conjunto felino.

La determinación sorprendió al entorno del jugador, ya que el propio Aquino, de 35 años, tenía la intención de continuar al menos un tiempo más para retirarse de la mejor manera del futbol profesional. Sin embargo, pese a su deseo, las partes no lograron llegar a un acuerdo y su ciclo en la institución llegó a su fin.

En las últimas horas, Tigres utilizó sus redes sociales para despedirlo oficialmente. En su cuenta de X, el club resumió el paso del lateral por la institución en tres palabras: “Garra, Corazón, Perfil Tigre”, un mensaje breve pero cargado de simbolismo para un jugador que dejó huella.

Más allá del reconocimiento público, Aquino no quedó conforme con la forma en la que se manejó su salida. El futbolista rompió el silencio y apuntó directamente contra la directiva y el cuerpo técnico, dejando en claro su decepción por el trato recibido.

Las declaraciones de Aquino contra la directiva

“Sí me decepcionó un poco tanto él (Pizarro) como Mauricio Culebro, que están al frente del club. Esperaba otra cosa. No había más que unos meses antes decirme: ‘Javi, es tu último torneo. No hay forma que sigamos, ni económica, ni futbolística, ni táctica’”, expresó en diálogo con TUDN.

Aquino fue más allá y reveló detalles del desenlace: “Me dio muchas vueltas, me dijo que me enfocara en la Liguilla. Llegamos a una Final, estuvimos a nada de ser campeones, y al final me alargó todo hasta que, una semana después de la Final, me llamó para decirme que no continuaba”, concluyó, dejando al descubierto una salida marcada por el malestar y la polémica.

En síntesis

  • Javier Aquino deja a Tigres tras perder la final del Apertura 2025 contra Toluca.
  • El futbolista de 35 años finalizó su ciclo de una década en la institución felina.
  • El directivo Mauricio Culebro notificó la salida al jugador una semana después de la final.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
