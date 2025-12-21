Tras perder la final del Torneo Apertura 2025 ante Toluca, el clima en Tigres se volvió tenso y las decisiones fuertes no tardaron en llegar. Luego de una década en el club, la directiva resolvió no renovar el contrato de Javier Aquino, uno de los futbolistas más representativos de la era dorada del conjunto felino.

Publicidad

Publicidad

La determinación sorprendió al entorno del jugador, ya que el propio Aquino, de 35 años, tenía la intención de continuar al menos un tiempo más para retirarse de la mejor manera del futbol profesional. Sin embargo, pese a su deseo, las partes no lograron llegar a un acuerdo y su ciclo en la institución llegó a su fin.

En las últimas horas, Tigres utilizó sus redes sociales para despedirlo oficialmente. En su cuenta de X, el club resumió el paso del lateral por la institución en tres palabras: “Garra, Corazón, Perfil Tigre”, un mensaje breve pero cargado de simbolismo para un jugador que dejó huella.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Más allá del reconocimiento público, Aquino no quedó conforme con la forma en la que se manejó su salida. El futbolista rompió el silencio y apuntó directamente contra la directiva y el cuerpo técnico, dejando en claro su decepción por el trato recibido.

Las declaraciones de Aquino contra la directiva

“Sí me decepcionó un poco tanto él (Pizarro) como Mauricio Culebro, que están al frente del club. Esperaba otra cosa. No había más que unos meses antes decirme: ‘Javi, es tu último torneo. No hay forma que sigamos, ni económica, ni futbolística, ni táctica’”, expresó en diálogo con TUDN.

ver también Javier Aquino criticó a Mauricio Culebro y a Guido Pizarro por maltrato: “No representan a Tigres”

Aquino fue más allá y reveló detalles del desenlace: “Me dio muchas vueltas, me dijo que me enfocara en la Liguilla. Llegamos a una Final, estuvimos a nada de ser campeones, y al final me alargó todo hasta que, una semana después de la Final, me llamó para decirme que no continuaba”, concluyó, dejando al descubierto una salida marcada por el malestar y la polémica.

Publicidad

Publicidad

En síntesis