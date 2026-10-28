Tigres renovará a Nahuel Guzmán

Pese a los rumores de su salida, dentro de la directiva de Tigres ya están planeando la renovación de Nahuel Guzmán.

El semestre pasado sonó el rumor de que Nahuel Guzmán ya no era el mismo arquero y debían buscar un reemplazo. Hasta el momento, por los malos resultados que ha tenido la escuadra, es uno de los elementos que más respeta la afición y es por ello que la directiva ya está trabajando para renovarle su contrato con los Tigres.

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Nahuel Guzmán renovado

De acuerdo con la información de Mediotiempo, sería un año más el que estará Nahuel en la plantilla. Su contrato termina el mes de junio de 2027, por lo que ahora se extiende hasta el 2028 y seguirá cubriendo el arco del conjunto felino. De esta manera, se une a la lista de elementos que aún hacen falta en el equipo de la UANL.

Y es que el día de ayer en un video, Juan Brunetta dejó ver que también le renovaron su contrato por 3 años más, por lo que pone a pensar que la directiva se está centrando en los jugadores que están sobreponiendo al equipo pese a las circunstancias que se viven a nivel futbolístico y es por esto que han sido los elementos que continuarán en el club.

Hasta el momento, el conjunto de Tigres está quedando fuera de la competencia de Liguilla para el Apertura 2026, pero aún quedan tres fechas para disputar donde podrían demostrar que quieren meterse de nuevo a la pelea. Haber hecho estas renovaciones en este tiempo podría subir el nivel anímico de estos jugadores clave.

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En síntesis