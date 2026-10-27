El cuadro de Nuevo León avanza por la contratación de un nombre fuerte con pasado en Europa.

Mientras los futbolistas apuntan a conseguir ‘por la ventana’ la clasificación a la Liguilla de este semestre, la directiva de Tigres comenzó a moverse pensando en 2027. El conjunto auriazul viene de campeonato con resultados decepcionantes, que lejos dejaron al equipo que fue subcampeón de México y de Concacaf hace poco.

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Sin embargo, más todavía considerando que no tienen DT (Vucetich es interino), las autoridades apuntan a convencer a Guillermo Barros Schelotto para sumarlo al proyecto. Para ello, buscan tomar ciertas decisiones que inviten al entrenador argentino a aceptar el desafío de llegar a la Liga MX y más precisamente a los ‘Felinos’.

Entre los movimientos que intentan llevar a cabo con ese horizonte, la cúpula tratará de cerrar un refuerzo rutilante que le brinde otro salto de jerarquía a la plantilla. Muchos aficionados han considerado que se sumaron algunos nombres interesantes en el último tiempo, pero aún no son suficientes para un equipo competitivo.

En esta misma línea, los ‘Felinos’ habrían iniciado negociaciones formales para fichar a un ex Benfica, que hace rato es del gusto y está en carpeta de la dirigencia de Tigres. En Nuevo León están obsesionados hace un par de mercados con un jugador al que quieren traer ahora para reforzar el plantel del 2027 que viene.