El supuesto último año de André-Pierre Gignac con Tigres UANL no comenzó de la mejor manera. El delantero francés parece haber perdido la titularidad porque Veljko Paunovic decidió dejarlo en la banca en las primeras dos jornadas del Clausura 2025.

Luego de los triunfos ante Atlético San Luis y Mazatlán, ahora Tigres se prepara para enfrentar a Chivas este sábado 25 de enero. Sin embargo, André-Pierre Gignac no podrá estar presente en el juego que se llevará a cabo en el Estadio Akron por una lesión.

“Informamos a nuestra afición que después de realizarle una ecografía y una resonancia a André-Pierre Gignac el día de hoy se detectó un desgarro intrasustancia del tendón de Aquiles derecho, por lo que el tiempo de recuperación queda sujeto a evolución”, reveló el club en sus redes sociales.

La leyenda de los Felinos no podrá jugar ante Chivas, pero se espera que Veljko Paunovic tampoco pueda contar con André-Pierre Gignac para las próximas dos jornadas, cuando Tigres juegue ante Xolos el próximo miércoles 29 de enero y contra Toluca el domingo 2 de febrero.

El delantero francés tiene contrato con la institución hasta junio de 2025 y se cree que estos últimos meses podrían ser los últimos de André-Pierre Gignac en Tigres. No obstante, no es seguro que el futbolista de 39 años se retire del futbol en caso de no continuar con los Felinos.

En las últimas semanas se rumoreó acerca de la posibilidad de que André-Pierre Gignac recale en la MLS. Sin embargo, por el momento son especulaciones. Por lo pronto el galo deberá recuperarse de su lesión para volver a jugar con Tigres en la Liga MX.