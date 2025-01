Tigres UANL podría sufrir la pérdida de su máximo referente: André-Pierre Gignac. El atacante francés llegó al equipo universitario en 2015 tras su paso por Olympique de Marsella y se convirtió en ídolo de los Felinos a base de goles y títulos. Sin embargo, a sus 39 años no descarta abandonar la Liga MX para terminar su carrera en otro equipo.

Así lo dio a conocer Aldo Rodríguez. “El francés no descarta en verano irse a la MLS y terminar su carrera en Estados Unidos jugando en dos equipos, que ya me dijeron el nombre pero no voy a decir cuáles son. Por acá, por California”, manifestó el periodista. Acto seguido, completó: “No descarta terminar su carrera jugando en la MLS a partir de este verano”.

ver también ¿Se va o se queda en Tigres? El agente de Nahuel Guzmán respondió a los rumores de Boca Juniors

Por último, Rodríguez reveló ante la sorpresa de sus colegas en la mesa: “A sus cercanos ya le externó que él no ve mal. Cerraría su carrera en la MLS para volver a Tigres como directivo. Un añito en Estados Unidos”. En la misma línea, dejó en claro que la opción de regresar a Europa está descartada.

Publicidad

Publicidad

¿Hasta cuándo tiene contrato Gignac en Tigres?

André-Pierre Gignac firmó una renovación con Tigres en febrero de 2023 hasta el 30 de junio de 2025. No obstante, la opción de una nueva firma está latente a meses de que termine el vínculo. El francés ha perdido protagonismo en el conjunto Felino y podría extender el vínculo por un año más, aunque hay bastante incertidumbre al respecto.

André-Pierre Gignac celebra un gol para Tigres junto a Sebastián Córdova (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

ver también Los dos competidores que le surgieron al América mientras busca fichar a Efraín Álvarez, de Xolos

¿Cuándo fue la última vez que Gignac marcó un gol para Tigres?

El último tanto de Gignac para Tigres data del 6 de noviembre de 2024. Aquel día, André-Pierre le marcó a Toluca para abrir la cuenta por la Jornada 16 del Apertura 2024 de la Liga MX. Más adelante, el argentino Juan Brunetta estiró la ventaja y Jesús Gallardo descontó a 10 minutos del final para los Diablos Rojos en lo que terminaría siendo triunfo por 2-1 para los Universitarios.