Por estos días, la tensión y el nerviosismo se ha apoderado del mundo Tigres. La matemática eliminación tempranera del Apertura 2026 ni siquiera ha causado demasiado caos, puesto que estaba dentro de lo esperado. Lo único que hizo la consumación del fracaso deportivo fue acelerar las conversaciones por la elección del próximo DT.

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Dentro de las carpetas que maneja la directiva auriazul, es una realidad que el nombre que más gusta es el de Guillermo Barros Schelotto. El entrenador argentino tiene la trayectoria, el liderazgo y el poder de decisión que en Nuevo León sienten que el equipo necesita. Por ello, reúne todo lo que busca el cuadro regiomontano.

En primera instancia, en Tigres son conscientes de que Vélez Sarsfield, su actual equipo, le hará una oferta de renovación de contrato. Sin embargo, los comicios presidenciales que se celebrarán en ese club dentro de dos semanas condicionan el parecer del entrenador. Además, no cuentan con el mismo poder económico que los mexicanos.

Schelotto junto a sus dos auxiliares de Vélez [foto: LPF]

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Los dos competidores que Tigres suma a la puja por Barros Schelotto:

Más allá de la intención (compleja) de Vélez de extenderle a su estratega, los ‘Universitarios’ deberán meterse a una carrera contra un par de contendientes extra. Dos clubes importantes del continente han tentado al DT en las últimas horas, a través de contactos directos con Guillermo Barros Schelotto y con su entorno.

De acuerdo a la información de Carve Deportiva, reconocido programa radial uruguayo, Peñarol mantuvo conversaciones directas con el entrenador. El ciclo de Diego Aguirre parece haber llegado a su fin, y desde el ‘Manya’ apuntaron cañones a Guillermo Barros Schelotto. Ya le habrían presentado el proyecto deportivo y estuvo abierto a escuchar.

Por otra parte, según el internacional Diario Olé, el periódico deportivo argentino por excelencia, Racing también aceleró por el timonel en estas horas. El equipo que también compite en la Liga Profesional está con DT interino (como Tigres con Vucetich) y quiere al ‘Mellizo’ como principal. Schelotto también les habría dado el visto bueno para platicar de la oportunidad.

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Bajo estas circunstancias, si en Nuevo León están convencidos que es el elegido tendrán que ir a fondo y con una propuesta que sea invencible respecto a las demás. A Guillermo se le vence el contrato el próximo 31 de diciembre en Argentina, y está listo para un nuevo desafío profesional. ¿Será su primera experiencia en la Liga MX? Depende de la directiva de Tigres…