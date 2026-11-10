Luego de haber entablado conversaciones en el último mercado de fichajes, Tigres y Pumas quedaron en buenos términos tras el pase de Memote Martínez. Sus directivas se encuentran a mano después que los regios le quitasen un problema y le pagaran más dinero del esperado por un jugador que no quería quedarse.

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Ahora bien, en posteriori a aquellas pláticas que culminaron en la operación de venta definitiva, ahora en Nuevo León apuntan a otro futbolista de sus pares de CU. En Tigres se vienen tiempos de cambio y nuevas inversiones para sacar adelante al equipo de la crisis futbolística, y quieren reforzar el plantel en lugares puntuales.

De acuerdo a la información del popular medio de comunicación digital ecuatoriano Federación Postera, los del Norte pretenden fichar a Pedro Vite. El mediocampista titular de Pumas, que hace tandem con Adalberto Carrasquilla, es el nuevo señalado de Tigres de cara al invierno. Es un elemento que les atrae y mucho.

Pedro Vite, el nuevo anhelo de Tigres [Foto: Getty]

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Mientras Pumas y otros equipos de la Liga MX siguen compitiendo por un lugar en la Liguilla, Tigres ya está eliminado y por ello inició su libro de pases. En tanto una parte de la directiva trabaja en el futuro entrenador (Guillermo Barros Schelotto prioridad), otra analiza las incorporaciones. Y Pedro Vite les seduce para amarrarlo.

Ahora bien, todo estará sujeto a la billetera que decidan utilizar los regios en esta siguiente ventana de transferencias. Es que Pumas lo tasó en el mismo precio que a los europeos: 10 millones de dólares. Pedro Vite tiene varios sondeos de la Premier League, y el propio club ha rechazado algunas ofertas bajas ya que esa es su cotización.

En cuanto al deseo del futbolista ecuatoriano, el volante tiene el sueño de llegar al Viejo Continente y será su intención principal a la hora de revisar las ofertas sobre la mesa. Para poder a fichar al de Pumas, Tigres tendrá que elevar una suculenta propuesta a la directiva universitaria y luego aplicar el operativo seducción al jugador.

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En tanto Tigres monitorea la posibilidad de su contratación, Pedro Vite fue convocado a la Selección de Ecuador para esta nueva fecha FIFA. El mediocentro es una fija dentro de los citados de Marcelo Gallardo, y además viene de jugar la Copa del Mundo. Pumas tiene sus motivos para pedir un buen dinero por él si vienen a buscar quitárselo.