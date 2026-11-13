En un ambiente inusual al evidenciarse una Bombonera a medio llenar y falta de público, Argentina y Uruguay están jugando su primer partido en esta jornada de selecciones. La ‘Albiceleste’ y la ‘Celeste’ se reencuentran en Buenos Aires por primera vez luego de su último choque por Eliminatorias Mundialistas que quedó bastante atrás.

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Si bien por la jerarquía y la historia de ambas selecciones este encuentro tenía mucho cartel, la convocatoria en el estadio quedó lejos de la esperada. El recinto se encuentra ocupado en un 60% aproximadamente, con serios espacios en las tribunas de la cancha de Boca. Esa situación enfría un poco el contexto del partido.

Al denotar la poca asistencia que tuvo el compromiso de este viernes, muchos espectadores ajenos a los equipos se preguntaron por qué. En esta fecha FIFA, mientras muchos compiten ‘por algo’, Argentina y Uruguay no tienen mucho en juego. Esas circunstancias, sumadas a factores sociales y económicos complicaron la llegada.

¿Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde ante Uruguay en La Bombonera?

En cualquier panorama, a favor o en contra de la ‘Albiceleste’, no tendrá consecuencias pues se trata de un amistoso internacional. Este partido le sirve sólo a Lionel Scaloni y Diego Forlán para realizar pruebas ante un rival de jerarquía que sirve de buena medida. Pero deportivamente, no cambia cómo quede el juego.

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Si se quiere mencionar una importancia futbolística del juego de hoy, vale destacar que los amistosos suman puntos para el Ranking FIFA. Si bien no premian tanto como los partidos oficiales, tanto a Argentina como a Uruguay les conviene ganar para mantenerse arriba en ese listado. Por ello, les vendrá bien la victoria hoy.

Argentina y Uruguay juegan un amistoso [Foto: Getty]

Otra cuestión que no ayudará a la continuidad de ambas selecciones es que ambas están clasificadas a la próxima Copa del Mundo. Por lo tanto, disputarán las siguientes Eliminatorias Sudamericanas casi sin motivación, ya que el objetivo está cumplido. Deberán buscar el incentivo en otras cuestiones para poder mantener el alto rendimiento.