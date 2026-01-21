El paso de Maximiliano Araujo por el futbol mexicano quedó bien recordado, no solo desde lo deportivo sino por los millones que le hizo ganar a sus equipos. En primer lugar, hizo rico al Puebla, que lo vendió por una fortuna al Diablo Rojo. Tiempo después, le tocó el turno al Toluca, que lo transfirió a Europa en una cifra récord.

Tanto en el cuadro franjirrojo como en el conjunto escarlata le guardan un gran aprecio. En el Puebla convirtió 8 goles y dio 6 asistencias en 83 partidos, mientras que en Toluca marcó 11 tantos y brindó 10 pases-gol en 64 presentaciones. Sin embargo, más le resaltan su profesionalismo, su compañerismo y su respeto en cada uno de esos clubes de los que formó parte.

Esa calidez humana que ha demostrado el uruguayo en la Liga MX es la que hará que en un futuro tenga las puertas abiertas de ambas instituciones para regresar a futuro. Y sobre ello platicó el delantero de 25 años este miércoles, horas después de participar en una victoria histórica con Sporting CP ante el PSG en Portugul.

Maxi Araujo y un presente inmejorable en Portugal [Foto: Getty]

“Siempre la tengo presente y siempre que puedo la estoy mirando la liga mexicana; a Puebla y Toluca siempre desearles lo mejor“, expresó el atacante del Sporting de Lisboa en conversación con TNT Sports. El charrúa está viviendo una actualidad soñada en el Viejo Continente, y la formación en México fue clave para su crecimiento y desarrollo profesional.

Por otra parte, Maxi Araujo adelantó que Toluca es su gran favorito a conquistar el Clausura 2026. Pese a que se está rearmando y que no cuenta con su capitán Alexis Vega por lesión, el uruguayo confía en que el equipo de Mohamed repita el logro. Además, llenó de elogios al trabajo del ‘Turco’ y se mostró admirado por el presente del cuadro choricero.

“Nos ilusionamos con el tricampeonato, ojalá que siga por este camino que la verdad está siendo increíble, con un juego increíble, ojalá este torneo también lo gane”, sentenció. En su estadía en el Infierno, Maximiliano Araujo no tuvo la suerte de gritar campeón, y poco tiempo después el Toluca levantó cuatro títulos en una sola temporada. Sin dudas, tendrá que volver en el mediano plazo en busca de esa revancha para saldar su propia deuda.

