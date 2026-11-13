Está todo preparado para el espectáculo más preponderante de la jornada: Argentina recibe a Uruguay esta noche en Buenos Aires, en una propuesta de lujo. Para dar comienzo al fin de semana, es la hora de ver uno de los mejores enfrentamientos que tiene el planeta CONMEBOL. Es un amistoso pero no se jugará como tal.

Publicidad

Mientras que en el resto del continente pudieron sintonizar de inmediato los acontecimientos, en México advirtieron que no va por TV abierta y eso complicó todo. Los canales de televisión abierta y gratuita no consiguieron adquirir los derechos de transmisión del ‘Clásico’ del Río de La Plata, dificultando el acceso a muchos fans.

En esta oportunidad, el partido entre Argentina y Uruguay, ya sin la participación de Lionel Messi (retirado de la selección), sólo se podrá ver por una pantalla y pagando. No habrá otras alternativas para encontrar el juego con imagen y sonido en directo en forma gratuita, causando el fastidio de parte del público mexicano.

El encuentro de esta noche se podrá sintonizar en forma exclusiva, en vivo a través de la plataforma de streaming de paga ViX Premium. Este servicio mexicano online será el único que transmitirá para todo el país el amistoso internacional de Argentina vs. Uruguay. Así lo indica la grilla de la previa del compromiso.

Publicidad

Para poder acceder a la transmisión del juego por ViX Premium, los aficionados deben tener una cuenta activa en el sitio online en cuestión. La suscripción mensual cuesta 149 pesos mexicanos, mientras el registro anual tiene precio de 1199 pesos mexicanos. La primera propuesta es la más económica si solo quieres ver este partido.

Argentina vs. Uruguay, con grilla reducida [Foto: Getty]

El amistoso internacional de HOY viernes 13 de noviembre dará comienzo a partir de las 17.00 horas del Centro de México (20.00 hora local de Argentina y 20.00 hora Uruguay). Los dos equipos sacan el mejor equipo posible y arriesgarán a la mayoría de sus figuras, pese a los desafíos que estos luego tendrán en sus clubes en Europa.