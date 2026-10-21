¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026-27

Con la misión de continuar con puntaje ideal en la UEFA Champions League, el Real Madrid recibe este miércoles 21 de octubre al Leipzig de Alemania. La Casa Blanca buscará volver a sumar de a tres luego de la épica remontada 4-3 a Roma la semana pasada y por eso pondrá en campo lo mejor que tiene a disposición, con Kylian Mbappé incluido.
El delantero francés continúa rompiendo récords y sumando goles con el Real Madrid, por lo que se espera que mantenga la buena racha en una nueva jornada de competencia internacional. El entrenador José Mourinho no guardó nada y Mbappé estará acompañado por Vinícius Jr. y Jude Bellingham en el último tercio del campo.
Por el lado del Leipzig, la importante victoria obtenida la semana anterior ante PSV en condición de local le permitió sumar los primeros tres puntos en la Champions y llegar a este encuentro un tanto liberado de presión. En el frente de ataque se destacan las presencias de los siempre peligrosos Christopher Nkunku y Antonio Nusa.
Alineación de Real Madrid vs. Leipzig
- Thibaut Courtois
- Denzel Dumfries
- Ibrahima Konate
- Antonio Rüdiger
- Marc Cucurella
- Federico Valverde
- Jude Bellingham
- Aurelien Tchouameni
- Arda Guler
- Kylian Mbappé
- Vinícius Junior
- DT: Jose Mourinho.
Alineación de Leipzig vs. Real Madrid
- Maarten Vandevoordt
- Ridle Baku
- Willi Orban
- Castello Lukeba
- David Raum
- Neil El Aynaoui
- Christopher Nkunku
- Ezechiel Banzuzi
- Brajan Gruda
- Romulo
- Antonio Nusa
- DT: Martin Demichelis.
En síntesis
- Real Madrid recibe al Leipzig este miércoles 21 de octubre por la Champions League.
- Kylian Mbappé encabeza el ataque del Real Madrid junto a Vinícius Jr. y Jude Bellingham.
- José Mourinho y Martin Demichelis dirigirán el encuentro como directores técnicos de ambos equipos.