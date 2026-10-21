¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League 2026-27

Conoce quiénes son los 22 elegidos para saltar al campo de juego entre uno de los candidatos al título y uno de los equipos sensación en el inicio de la temporada.

Con la misión de continuar con puntaje ideal en la UEFA Champions League, el Real Madrid recibe este miércoles 21 de octubre al Leipzig de Alemania. La Casa Blanca buscará volver a sumar de a tres luego de la épica remontada 4-3 a Roma la semana pasada y por eso pondrá en campo lo mejor que tiene a disposición, con Kylian Mbappé incluido.

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El delantero francés continúa rompiendo récords y sumando goles con el Real Madrid, por lo que se espera que mantenga la buena racha en una nueva jornada de competencia internacional. El entrenador José Mourinho no guardó nada y Mbappé estará acompañado por Vinícius Jr. y Jude Bellingham en el último tercio del campo.

Por el lado del Leipzig, la importante victoria obtenida la semana anterior ante PSV en condición de local le permitió sumar los primeros tres puntos en la Champions y llegar a este encuentro un tanto liberado de presión. En el frente de ataque se destacan las presencias de los siempre peligrosos Christopher Nkunku y Antonio Nusa.

Alineación de Real Madrid vs. Leipzig

Thibaut Courtois

Denzel Dumfries

Ibrahima Konate

Antonio Rüdiger

Marc Cucurella

Federico Valverde

Jude Bellingham

Aurelien Tchouameni

Arda Guler

Kylian Mbappé

Vinícius Junior

DT: Jose Mourinho.

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Alineación de Leipzig vs. Real Madrid

Maarten Vandevoordt

Ridle Baku

Willi Orban

Castello Lukeba

David Raum

Neil El Aynaoui

Christopher Nkunku

Ezechiel Banzuzi

Brajan Gruda

Romulo

Antonio Nusa

DT: Martin Demichelis.

En síntesis