Este martes 24 de noviembre de 2026 continúa la actividad de la Jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 con un atractivo compromiso en territorio español. El Real Madrid recibe en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu al PSV Eindhoven a partir de las 14:00 hs (tiempo del centro de México), en un duelo clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla general.
El conjunto merengue, dirigido por José Mourinho, atraviesa una racha imparable con nueve victorias consecutivas en todas las competencias y pleno de triunfos en el torneo continental, instalado en la segunda posición con 12 unidades. La gran noticia para la afición blanca es la presencia confirmada de Kylian Mbappé, quien acumula cuatro anotaciones en sus últimas cuatro presentaciones europeas y saltará como titular para encabezar la ofensiva desde el silbatazo inicial. Para este choque, el cuadro local sigue de cerca la evolución física de Denzel Dumfries por una molestia en el tobillo, lo que perfila a Federico Valverde para ocupar el lateral derecho.
Por su parte, el PSV Eindhoven arriba a Madrid ubicado en el vigésimo cuarto escalón con 4 puntos tras sumar una victoria, un empate y dos derrotas en sus primeras cuatro salidas europeas, aunque llega con confianza tras golear 4-1 al NEC en la Eredivisie el pasado fin de semana. La escuadra conducida por Peter Bosz presenta ausencias sensibles por lesión como las de Mauro Júnior, Jerdy Schouten, Alassane Pléa, Adamo Nagalo y Sami Ouaissa, obligando al cuerpo técnico neerlandés a reajustar su mediocampo y mantener al atacante estadounidense Ricardo Pepi como opción de recambio en el banquillo.
La alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Marc Cucurella
- Aurélien Tchouaméni
- Bernardo Silva
- Arda Güler
- Jude Bellingham
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé
La alineación de PSV
- Matěj Kovář
- Sergiño Dest
- Lutsharel Geertruida
- Armando Obispo
- Filip Kostić
- Kodai Sano
- Sven Mijnans
- Paul Wanner
- Ivan Perišić
- Ruben van Bommel
- Guus Til
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En sintesis
- Real Madrid y PSV Eindhoven se enfrentan este martes 24 de noviembre por la Champions League.
- Kylian Mbappé será titular en el equipo de José Mourinho, segundo con 12 puntos.
- Mauro Júnior, Jerdy Schouten y Alassane Pléa son bajas por lesión en el PSV Eindhoven.