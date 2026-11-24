Todo lo que necesitas saber sobre el cruce entre Merengues y Granjeros en la capital española: presente de ambos clubes, bajas por lesión, horario para México y cómo formarían en el Estadio Santiago Bernabéu.

Este martes 24 de noviembre de 2026 continúa la actividad de la Jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 con un atractivo compromiso en territorio español. El Real Madrid recibe en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu al PSV Eindhoven a partir de las 14:00 hs (tiempo del centro de México), en un duelo clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla general.

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El conjunto merengue, dirigido por José Mourinho, atraviesa una racha imparable con nueve victorias consecutivas en todas las competencias y pleno de triunfos en el torneo continental, instalado en la segunda posición con 12 unidades. La gran noticia para la afición blanca es la presencia confirmada de Kylian Mbappé, quien acumula cuatro anotaciones en sus últimas cuatro presentaciones europeas y saltará como titular para encabezar la ofensiva desde el silbatazo inicial. Para este choque, el cuadro local sigue de cerca la evolución física de Denzel Dumfries por una molestia en el tobillo, lo que perfila a Federico Valverde para ocupar el lateral derecho.

Por su parte, el PSV Eindhoven arriba a Madrid ubicado en el vigésimo cuarto escalón con 4 puntos tras sumar una victoria, un empate y dos derrotas en sus primeras cuatro salidas europeas, aunque llega con confianza tras golear 4-1 al NEC en la Eredivisie el pasado fin de semana. La escuadra conducida por Peter Bosz presenta ausencias sensibles por lesión como las de Mauro Júnior, Jerdy Schouten, Alassane Pléa, Adamo Nagalo y Sami Ouaissa, obligando al cuerpo técnico neerlandés a reajustar su mediocampo y mantener al atacante estadounidense Ricardo Pepi como opción de recambio en el banquillo.

La alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois

Federico Valverde

Antonio Rüdiger

Dean Huijsen

Marc Cucurella

Aurélien Tchouaméni

Bernardo Silva

Arda Güler

Jude Bellingham

Vinícius Júnior

Kylian Mbappé

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La alineación de PSV

Matěj Kovář

Sergiño Dest

Lutsharel Geertruida

Armando Obispo

Filip Kostić

Kodai Sano

Sven Mijnans

Paul Wanner

Ivan Perišić

Ruben van Bommel

Guus Til

En sintesis