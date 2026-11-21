Este sábado 21 de noviembre de 2026 se reanuda la actividad del fútbol español tras el parón de selecciones con la disputa de la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026-27. El Real Madrid recibe en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu al Celta de Vigo a partir de las 14:00 hs (tiempo del centro de México), en un duelo clave para el conjunto capitalino en su lucha por consolidarse en la cima de la clasificación general.
El cuadro dirigido por José Mourinho regresa a su estadio después de un mes y atraviesa un momento brillante en el torneo doméstico. Para este compromiso, la escuadra blanca presenta las ausencias confirmadas de Rodrygo, Ferland Mendy y Raúl Asencio por lesión, además de la duda física de Aurélien Tchouaméni tras el desgaste internacional. No obstante, el estratega portugués celebra el regreso de Vinícius Júnior tras cumplir su partido de suspensión y apostará por una base ofensiva llena de desequilibrio para imponer condiciones frente a su afición.
Por su parte, el Celta de Vigo arriba a la capital instalado en la zona media de la tabla con el objetivo de rescatar un resultado positivo en una de las visitas más exigentes del calendario. El elenco conducido por Claudio Giráldez no podrá contar con Borja Iglesias debido a una lesión prolongada, por lo que apostará por un bloque ordenado con línea de cinco en el fondo para cerrar espacios interiores y buscar hacer daño mediante transiciones rápidas al contragolpe.
La alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Ibrahima Konaté
- Dean Huijsen
- Marc Cucurella
- Eduardo Camavinga
- Bernardo Silva
- Jude Bellingham
- Arda Güler
- Yan Diomande
- Kylian Mbappé
La alineación de Celta de Vigo
- Ionuț Radu
- Javi Rodríguez
- Yoel Lago
- Marcos Alonso
- Javi Rueda
- Aleix Febas
- Ilaix Moriba
- Sergio Carreira
- Hugo Álvarez
- Ferran Jutglà
- Pablo Durán
Mientras Cristiano Ronaldo gana 208 millones en Al-Nassr, la MLS reveló el salario de Lionel Messi
En sintesis
- Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan este sábado 21 de noviembre por LaLiga.
- José Mourinho y Claudio Giráldez dirigen este duelo correspondiente a la Jornada 13 española.
- Vinícius Júnior regresa tras suspensión, mientras Rodrygo, Mendy y Borja Iglesias son bajas confirmadas.