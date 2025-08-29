Por la Jornada 3 de la Premier League 2025-26, Chelsea y Fulham se miden desde las 5:300 horas (Ciudad de México) en Stamford Bridge de la ciudad de Londres. Los dos equipos van en búsqueda de ganar para seguir en la senda del invicto.

El equipo a cargo de Enzo Maresca viene de golear por 5-1 en condición de visitante al West Ham y, pese al impresionante marcador, tiene 4 puntos y está 4° en la mitad de la tabla de posiciones. Si se dan algunos resultados podría quedar líder.

Del lado del equipo dirigido por Marco Silva, arriban con una igualdad en casa por 1-1 ante Manchester United. Pese a que aún no ganaron se mantienen invictos al igual que los Blues ya que en su estreno en la temporada fue con otro empate.

La posible alineación de Chelsea vs. Fulham

Robert Sánchez

Marc Cucurella

Trevoh Chalobah

Josh Acheampong

Reece James

Moisés Caicedo

Enzo Fernández

Jamie Gittens

Pedro Neto

João Pedro

Nicolas Jackson

DT: Enzo Maresca

La posible alineación de Fulham vs. Chelsea