Por la Jornada 3 de la Premier League 2025-26, Chelsea y Fulham se miden desde las 5:300 horas (Ciudad de México) en Stamford Bridge de la ciudad de Londres. Los dos equipos van en búsqueda de ganar para seguir en la senda del invicto.
El equipo a cargo de Enzo Maresca viene de golear por 5-1 en condición de visitante al West Ham y, pese al impresionante marcador, tiene 4 puntos y está 4° en la mitad de la tabla de posiciones. Si se dan algunos resultados podría quedar líder.
Del lado del equipo dirigido por Marco Silva, arriban con una igualdad en casa por 1-1 ante Manchester United. Pese a que aún no ganaron se mantienen invictos al igual que los Blues ya que en su estreno en la temporada fue con otro empate.
La posible alineación de Chelsea vs. Fulham
- Robert Sánchez
- Marc Cucurella
- Trevoh Chalobah
- Josh Acheampong
- Reece James
- Moisés Caicedo
- Enzo Fernández
- Jamie Gittens
- Pedro Neto
- João Pedro
- Nicolas Jackson
- DT: Enzo Maresca
La posible alineación de Fulham vs. Chelsea
- Bernd Leno
- Kenny Tete
- Joachim Andersen
- Calvin Bassey
- Ryan Sessegnon
- Timothy Castagne
- Sasa Lukic
- Sander Berge
- Alex Iwobi
- Joshua King
- Rodrigo Muñiz
- DT: Marco Silva