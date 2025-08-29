Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

¿Juega Raúl Jiménez? Las probables alineaciones de Chelsea vs. Fulham por la Jornada 3 de la Premier League 2025-26

En un choque de vecinos, Cottagers y Blues se enfrentan en una nueva jornada del torneo de la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Fulham y Chelsea se cruzan por una nueva jornada de la Premier League 2025-26
© Getty ImagesFulham y Chelsea se cruzan por una nueva jornada de la Premier League 2025-26

Por la Jornada 3 de la Premier League 2025-26Chelsea Fulham se miden desde las 5:300 horas (Ciudad de México) en Stamford Bridge de la ciudad de Londres. Los dos equipos van en búsqueda de ganar para seguir en la senda del invicto.

Mientras Chicharito Hernández hizo 127 goles en Europa, estos marcó Raúl Jiménez

ver también

Mientras Chicharito Hernández hizo 127 goles en Europa, estos marcó Raúl Jiménez

El equipo a cargo de Enzo Maresca viene de golear por 5-1 en condición de visitante al West Ham y, pese al impresionante marcador, tiene 4 puntos y está 4° en la mitad de la tabla de posiciones. Si se dan algunos resultados podría quedar líder.

Del lado del equipo dirigido por Marco Silva, arriban con una igualdad en casa por 1-1 ante Manchester United. Pese a que aún no ganaron se mantienen invictos al igual que los Blues ya que en su estreno en la temporada fue con otro empate.

Publicidad

La posible alineación de Chelsea vs. Fulham

  • Robert Sánchez
  • Marc Cucurella
  • Trevoh Chalobah
  • Josh Acheampong
  • Reece James
  • Moisés Caicedo
  • Enzo Fernández
  • Jamie Gittens
  • Pedro Neto
  • João Pedro
  • Nicolas Jackson
  • DT: Enzo Maresca
Eden Hazard revela las tres razones por las que decidió retirarse con 32 años

ver también

Eden Hazard revela las tres razones por las que decidió retirarse con 32 años

La posible alineación de Fulham vs. Chelsea

  • Bernd Leno
  • Kenny Tete
  • Joachim Andersen
  • Calvin Bassey
  • Ryan Sessegnon
  • Timothy Castagne
  • Sasa Lukic
  • Sander Berge
  • Alex Iwobi
  • Joshua King
  • Rodrigo Muñiz
  • DT: Marco Silva
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juega Cole Palmer en Chelsea vs. Fulham por la Premier League 2025-26?
UEFA

¿Por qué no juega Cole Palmer en Chelsea vs. Fulham por la Premier League 2025-26?

Raúl Jiménez sorprende en la Carabao Cup con un control y volea brillante para Fulham
UEFA

Raúl Jiménez sorprende en la Carabao Cup con un control y volea brillante para Fulham

¿Por qué no juegan Onana y Sesko en Manchester United vs. Fulham?
UEFA

¿Por qué no juegan Onana y Sesko en Manchester United vs. Fulham?

Quién pelea HOY sábado 30 de agosto de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO
MMA

Quién pelea HOY sábado 30 de agosto de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo