En el marco de la Segunda Ronda de la edición 2025-26 de la Carabao Cup, la Copa de la Liga de Inglaterra, Fulham debía medirse de local ante el Bristol City en Craven Cottage. El equipo tiene la obligación de avanzar por la diferencia de categorías entre los conjuntos.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Golazo de Raúl Jiménez! Tiro libre espectacular en el amistoso Fulham vs Eintracht Frankfurt

El conjunto blanco logró abrir el marcador gracias a un gol en contra de George Tanner a los 8 minutos de partido. Sin embargo, a los 21, apareció el goleador Raúl Jiménez para ampliar la ventaja. Tras un centro de un tiro de esquina, el jugador de 34 años realizó un gran contra y volea que le dio mucha más tranquilidad a los suyos.

Tweet placeholder

Este tanto acerca aún más al cuadro de Londres a la siguiente ronda de un torneo que no suele ser la gran prioridad para las grandes potencias de Inglaterra. Tal como sucedió con Newcastle, los Whites podrían pelear hasta el final para salir campeones.

Publicidad

Publicidad

Esta anotación significó además, el primer gol del atacante mexicano en el actual curso. Antes había disputado dos compromisos por la Premier League 2025-26 contra Manchester United y Brighton. Si bien los dos partidos terminaron 1-1, el goleador no pudo marcar.

ver también Mientras Gilberto Mora gana 200 mil en Xolos, este es el salario de Raúl Jiménez en Fulham

¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez en Fulham?

Con este nuevo grito, Jiménez llegó a los 22 goles en la institución que viste de blanco y negro desde que se integró para la temporada 2023-24, siendo este su tercer curso. Los lleva marcados en 75 partidos, en los que además también realizó 3 asistencias.