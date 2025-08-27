Es tendencia:
logotipo del encabezado
Carabao Cup

Raúl Jiménez sorprende en la Carabao Cup con un control brillante y una volea imparable para Fulham

El delantero mexicano apareció para anotar el 2-0 de los Cottagers en la en el certamen nacional de Inglaterra contra un rival del ascenso.

Por Agustín Zabaleta

Raúl Jiménez apareció para anotar el 2-0 de Fulham en la Carabao Cup ante Bristol City
© CapturaRaúl Jiménez apareció para anotar el 2-0 de Fulham en la Carabao Cup ante Bristol City

En el marco de la Segunda Ronda de la edición 2025-26 de la Carabao Cup, la Copa de la Liga de Inglaterra, Fulham debía medirse de local ante el Bristol City en Craven Cottage. El equipo tiene la obligación de avanzar por la diferencia de categorías entre los conjuntos.

Publicidad
¡Golazo de Raúl Jiménez! Tiro libre espectacular en el amistoso Fulham vs Eintracht Frankfurt

ver también

¡Golazo de Raúl Jiménez! Tiro libre espectacular en el amistoso Fulham vs Eintracht Frankfurt

El conjunto blanco logró abrir el marcador gracias a un gol en contra de George Tanner a los 8 minutos de partido. Sin embargo, a los 21, apareció el goleador Raúl Jiménez para ampliar la ventaja. Tras un centro de un tiro de esquina, el jugador de 34 años realizó un gran contra y volea que le dio mucha más tranquilidad a los suyos.

Tweet placeholder

Este tanto acerca aún más al cuadro de Londres a la siguiente ronda de un torneo que no suele ser la gran prioridad para las grandes potencias de Inglaterra. Tal como sucedió con Newcastle, los Whites podrían pelear hasta el final para salir campeones.

Publicidad

Esta anotación significó además, el primer gol del atacante mexicano en el actual curso. Antes había disputado dos compromisos por la Premier League 2025-26 contra Manchester United y Brighton. Si bien los dos partidos terminaron 1-1, el goleador no pudo marcar.

Mientras Gilberto Mora gana 200 mil en Xolos, este es el salario de Raúl Jiménez en Fulham

ver también

Mientras Gilberto Mora gana 200 mil en Xolos, este es el salario de Raúl Jiménez en Fulham

¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez en Fulham?

Con este nuevo grito, Jiménez llegó a los 22 goles en la institución que viste de blanco y negro desde que se integró para la temporada 2023-24, siendo este su tercer curso. Los lleva marcados en 75 partidos, en los que además también realizó 3 asistencias.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juega Raúl Jiménez en Fulham vs. Manchester United por la Premier League 2025-25?
UEFA

¿Por qué no juega Raúl Jiménez en Fulham vs. Manchester United por la Premier League 2025-25?

Las alineaciones de Fulham vs. Manchester United por la Premier League
UEFA

Las alineaciones de Fulham vs. Manchester United por la Premier League

Comparación de goles en Europa entre Chicharito y Raúl Jiménez
Mexicanos en el extranjero

Comparación de goles en Europa entre Chicharito y Raúl Jiménez

El Necaxa de Gago busca un refuerzo en el América: el fichaje que podría llegar a Aguascalientes
Liga MX

El Necaxa de Gago busca un refuerzo en el América: el fichaje que podría llegar a Aguascalientes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo