En el marco de la Jornada 18 de la edición 2025-26 de la Premier League, Fulham venció 1-0 en condición de visitante al West Ham con una anotación de Raúl Jiménez a los 84 minutos de partido. El equipo de Londres es 10° ahora con 26 unidades.

Sin embargo, lo más destacado para México es el gol del delantero de los Whites, que alcanzó los 63 gritos en el cuadro blanco. Con eso alcanzó a Alexis Sánchez de Chile y es el 7° máximo goleador latinoamericano en la historia de la Primera División de Inglaterra.

Con este grito, el futbolista de la Selección Mexicana llegó a 63 en 214 partidos en tierras inglesas, las mismas que el chileno en su paso por Arsenal y Manchester United. Ahora tiene a una nueva víctima en la mira para superar: Luis Suárez, que le aventaja por 6 goles tras su paso por Liverpool.

Cabe agregar, además, que este 2025, el artillero mexicano cerró el año con 20 goles, su mejor registro desde 2019 cuando festejó en 36 ocasiones cuando defendía los colores del Wolverhampton. Es el segundo mejor año goleador de su carrera.

Su segunda mejor cuota había sido en 2020 con 17 anotaciones. Sin embargo, desde que tuvo su fractura de cráneo por un choque de cabezas con David Luiz en 2021 (4), terminó los años con una poca cantidad: 2022 (7), 2023 (10), 2024 (11). Recién ahora está mostrando ese nivel que deslumbró a todos en los Wolves.

Máximos goleadores latinoamericanos en la Premier League

184 – Sergio Agüero (Argentina)

84 – Carlos Tevez (Argentina)

82 – Roberto Firmino (Brasil)

76 – Gabriel Jesús (Brasil)

71 – Richarlison (Brasil)

69 – Luis Suárez (Uruguay)

63 – Raúl Jiménez (México)

63 – Alexis Sánchez (Chile)

53 – Diego Costa (Brasil)

53 – Javier Hernández (México)

En síntesis