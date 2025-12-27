Es tendencia:
El agónico gol de Raúl Jiménez que le dio el triunfo a Fulham contra West Ham por la Premier League

El atacante mexicano marcó el único tanto del encuentro en el Estadio Olímpico de Londres.

Por Leandro Barraza

Raúl Jiménez celebra su gol contra West Ham
© GETTY IMAGESRaúl Jiménez celebra su gol contra West Ham

Fulham consiguió una valiosa victoria gracias a Raúl Jiménez. The Cottagers visitaron a West Ham en el Estadio Olímpico de Londres por la Jornada 18 de la Premier League 2025-26 y, cuando parecía que el encuentro se encaminaba al empate sin goles, el delantero mexicano sacó a relucir su olfato goleador y marcó el único tanto a los 85 minutos.

Raúl fue titular y se quedó en campo durante todo el partido, una decisión que el entrenador de Fulham -Marco Silva- no lamentó. Cuando el reloj se acercaba al minuto 90, Harry Wilson desbordó por la derecha y envió un centro que no llegó a destino. Sin embargo, en el rebote el balón le volvió a caer a Wilson y ensayó un segundo envío al área que sí encontró la cabeza de Jiménez.

Acto seguido, el El Lobo de Tepeji mandó el balón al fondo de la red y se convirtió en el hombre del partido. Con este valioso triunfo, Fulham escaló hasta la décima posición de la Premier League, mientras que West Ham sigue atascado en zona de descenso directo.

Raúl Jiménez llegó a su cuarto tanto por Premier League

Con su gol ante West Ham, Raúl alcanzó la línea de las cuatro anotaciones, cifra que lo coloca como el segundo máximo goleador de Fulham en lo que va de la temporada, solo por detrás del galés Harry Wilson (5). No obstante, ambos se encuentran todavía lejos del líder de goleo: Erling Haaland (19).

En síntesis

  • Raúl Jiménez marcó el gol del triunfo ante West Ham al minuto 85.
  • El mexicano llegó a 4 goles en la temporada de la Premier League.
  • Fulham escaló a la décima posición tras vencer a West Ham a domicilio.
leandro barraza
Leandro Barraza
