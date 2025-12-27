Fulham consiguió una valiosa victoria gracias a Raúl Jiménez. The Cottagers visitaron a West Ham en el Estadio Olímpico de Londres por la Jornada 18 de la Premier League 2025-26 y, cuando parecía que el encuentro se encaminaba al empate sin goles, el delantero mexicano sacó a relucir su olfato goleador y marcó el único tanto a los 85 minutos.

Publicidad

Publicidad

Raúl fue titular y se quedó en campo durante todo el partido, una decisión que el entrenador de Fulham -Marco Silva- no lamentó. Cuando el reloj se acercaba al minuto 90, Harry Wilson desbordó por la derecha y envió un centro que no llegó a destino. Sin embargo, en el rebote el balón le volvió a caer a Wilson y ensayó un segundo envío al área que sí encontró la cabeza de Jiménez.

Acto seguido, el El Lobo de Tepeji mandó el balón al fondo de la red y se convirtió en el hombre del partido. Con este valioso triunfo, Fulham escaló hasta la décima posición de la Premier League, mientras que West Ham sigue atascado en zona de descenso directo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Raúl Jiménez llegó a su cuarto tanto por Premier League

Con su gol ante West Ham, Raúl alcanzó la línea de las cuatro anotaciones, cifra que lo coloca como el segundo máximo goleador de Fulham en lo que va de la temporada, solo por detrás del galés Harry Wilson (5). No obstante, ambos se encuentran todavía lejos del líder de goleo: Erling Haaland (19).

ver también Cristiano Ronaldo convirtió un doblete con Al-Nassr y así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

En síntesis