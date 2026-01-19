La buena noticia que recibió Jhon Durán en la previa del partido de Fenerbahce ante Aston Villa

Esta semana vuelven a disputarse las competiciones más importantes de la UEFA. Una de ellas es la Europa League, en la que el próximo jueves se enfrentan Fenerbahce y Aston Villa, en uno de los partidos más importantes que puede entregar la Fase de Liga de la competición.

Publicidad

Publicidad

El encuentro tendrá un aliciente extra debido a que Jhon Durán se enfrentará con su ex equipo, con el cual estuvo dos temporadas antes de ser vendido al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Aunque en un principio se creía que el colombiano no iba a poder jugar.

Jhon Durán podrá jugar ante Aston Villa

Esto se debe a que el delantero fue expulsado ante Ferencváros en la quinta jornada de la Europa League, luego de pelearse con un rival en el minuto 90. La UEFA le había dado dos fechas de suspensión a Jhon Durán y el colombiano había cumplido el primer partido en el duelo ante Brann.

Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el medio turco Sporx, Fenerbahce apeló la sanción a Jhon Durán y la UEFA decidió reducirle la suspensión a un solo encuentro. De esta manera, el colombiano podrá enfrentar al Aston Villa, su ex equipo.

Publicidad

Publicidad

Jhon Durán jugó dos años en Aston Villa (Getty Images)

Recordemos que el colombiano está cedido por una temporada en Fenerbahce y la cesión finaliza en junio de este año. Jhon Durán hasta el momento disputó 19 partidos en el equipo turco y convirtió 5 goles. Por su parte, el colombiano anotó 20 tantos en 78 encuentros en sus dos años con Aston Villa.

ver también La denuncia pública de Bayern Múnich que involucró a Luis Díaz: “La única forma de…”

Fenerbahce está 12° en la clasificación de la Europa League hasta el momento con 11 puntos en 6 jornadas disputadas. El equipo de Jhon Durán por ahora tendría que jugar los Playoffs pero está a 2 puntos del Porto, el último que llegaría directamente a los octavos de final.

Publicidad

Publicidad

En síntesis