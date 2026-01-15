La denuncia pública de Bayern Múnich que involucró a Luis Díaz: “La única forma de…”

Luis Díaz volvió de vacaciones y sigue igual o más encendido a como terminó el 2025. En los primeros dos partidos oficiales de Bayern Múnich en el 2026, ‘Lucho’ se reportó con un gol y cuatro asistencias, pero… No todo es color de rosa porque apareció una denuncia pública que involucró al colombiano.

Bayern Múnich venía de ganarle 8-1 a Wolfbusrgo con una actuación de Luis Díaz que recibió 9.2 puntos de calificación, según la aplicación ‘BeSoccer’. La anotación y los tres pases gol que registró el extremo serían el preámbulo perfecto para otra gran actuación.

En la victoria 1-3 ante FC Colonia, ‘Lucho’ Díaz no se reportó con goles, pero sí tuvo un despliegue tan incontrolable que registró una gran asistencia, y fue involucrado como víctima en una denuncia pública que hizo Bayern Múnich.

Bayern Múnich y una denuncia pública por Luis Díaz: “La única forma de…”

Luis Díaz lleva un título con Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Al ver que los jugadores de FC Colonia no podían detener a Luis Díaz e intentaron en varias ocasiones hacerle falta, la cuenta en español de Bayern Múnich en X hizo una denuncia sobre lo que está pasando con el jugador colombiano en las canchas de la Bundesliga. “La única forma de frenar a ‘Lucho'”, denunciaron.

Denuncia del Bayern por Luis Díaz. (Foto: X / @FCBayernES)

¿Cuánto dinero gana Luis Díaz en Bayern Múnich?

Es una de las grandes diferencias que está viviendo Luis Díaz al cambiar a Liverpool por Bayern Múnich. El extremo colombiano pasó a ganar casi cinco veces más de lo que recibía en el equipo inglés, ya que tiene un salario bruto de €14 millones de euros al año en el club alemán.

