¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Francia vs. Bélgica por la UEFA Nations League 2026-27?

Francia y Bélgica se enfrentan en el Stade de France. Kylian Mbappé no está presente en el partido: el motivo de su ausencia.

Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre por la UEFA Nations League. Es el último partido de esta Fecha FIFA para ambas selecciones y el encuentro se lleva a cabo en el Stade de France a partir de las 12:45hs (CDMX).

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El conjunto galo viene de empatar 1-1 con Italia el viernes pasado y los dirigidos por Zinedine Zidane buscarán concluir la Fecha FIFA con un triunfo. No obstante, Francia tendrá que intentar llevarse los 3 puntos sin la presencia de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé no juega con Francia contra Bélgica por lesión. El delantero del Real Madrid se lesionó frente a Turquía el pasado 25 de septiembre y el capitán del equipo galo fue desafectado rápidamente de la convocatoria.

Después de realizarle los estudios pertinentes, el Real Madrid informó que Kylian Mbappé sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. El club español no detalló un tiempo de recuperación, pero todo indica que es una lesión leve y que este mes el francés ya volverá a jugar.

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Francia y Bélgica ya se enfrentaron el pasado lunes 28 de septiembre, día en el que Les Bleus ganaron por 1-0 con gol de Michael Olise. Dicho partido se disputó en Bélgica y ahora ambas selecciones juegan la ‘revancha’ en territorio galo, más precisamente en el Stade de France.