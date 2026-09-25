Alineaciones de Albania y Bielorrusia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Albania vs. Bielorrusia este sábado 26 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Albania y Bielorrusia
Albania (4-1-2-1-2): Alen Sherri, Mario Mitaj, Berat Djimsiti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ernest Muçi, Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Taulant Seferi, Anis Mehmeti, Mirlind Daku.
Bielorrusia (3-4-2-1): Fedor Lapoukhov, Gleb Shevchenko, Roman Begunov, Kirill Pechenin, Ruslan Lisakovich, Valeri Gromyko, Vladislav Malkevich, Max Ebong, Evgeniy Yablonski, Yevgeniy Malashevich, Trofim Melnichenko. DT: Viktor Gancharenko.
Suplentes de Albania: Arbër Hoxha, Qazim Laci, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Cristian Shpendi, Simon Simoni, Naser Aliji, Marash Kumbulla, Stavros Pilios, Ivan Balliu, Mario Dajsinani, Klisman Cake, Rey Manaj, Sabah Kerjota, Samuele Sina, Myrto Uzuni, Etrit Berisha, Feta Fetai, Klevi Qefalija, Ysni Ismaili.
Suplentes de Bielorrusia: Andrey Kudravets, Vladislav Kalinin, Anton Kovalev, Aleksandr Selyava, German Barkovsky, Pavel Pavlyuchenko, Kirill Gomanov, Artem Shumanskiy, Daniil Galyata, Artem Kontsevoy, Timofey Simanenka, Valeri Bocherov, Zakhar Volkov.
La previa de Albania y Bielorrusia: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 26 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 7 cruces — Albania ganó 3, Bielorrusia ganó 2 y empataron 2
- Último antecedente: 18/11/2020: Albania 3-2 Bielorrusia
- Próximo partido de Albania: vs. San Marino, martes 29 de septiembre
- Próximo partido de Bielorrusia: vs. Finlandia, martes 29 de septiembre