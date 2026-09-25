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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Albania vs. Bielorrusia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania y Bielorrusia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania vs. Belarus, Liga de Naciones
Albania vs. Belarus, Liga de Naciones

Albania llega golpeada por una racha adversa y este sábado 26 de septiembre necesita revertir la imagen ante Bielorrusia, un rival que arrastra resultados mucho más sólidos en sus últimas presentaciones.

El duelo corresponde a la Liga de Naciones y aparece como una chance concreta para que el equipo albanés corte una seguidilla negativa que empieza a pesar en el ánimo del grupo.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Albania no la está pasando bien. Cayó de local ante Luxemburgo, también perdió en casa frente a Israel y antes de eso se fue sin puntos de su visita a Ucrania. Tres derrotas al hilo que la ubican como favorita en el papel para este partido, pero que también encienden una alarma sobre su funcionamiento reciente.

Bielorrusia, en cambio, llega con otro semblante. Rescató un empate 2-2 como local ante Burkina Faso, pero antes había goleado 4-1 en su propia cancha a Syria y ganó como visitante frente a Armenia. Una seguidilla que combina puntos y goles a favor, algo que contrasta bastante con el andar de su rival de turno.

El historial entre Albania y Bielorrusia

El historial entre ambas selecciones está bastante parejo: de siete enfrentamientos, Albania ganó tres, Bielorrusia dos y hubo dos empates, con una cuenta de goles idéntica, 10 para cada lado. El más reciente fue en 2020, cuando Albania se impuso 3-2, y en el cruce anterior, también de ese año, había ganado 2-0. Antes de esa racha favorable hubo un empate sin goles y resultados que se repartieron entre ambos equipos, lo que confirma que no hay un dominador claro en la serie.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
18/11/2020 Albania vs. Bielorrusia 3-2 UEFA Nations League
04/09/2020 Bielorrusia vs. Albania 0-2 UEFA Nations League
15/11/2013 Bielorrusia vs. Albania 0-0 Friendlies
26/03/2011 Albania vs. Bielorrusia 1-0 UEFA European Championship Qualifiers
12/10/2010 Bielorrusia vs. Albania 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
17/11/2007 Albania vs. Bielorrusia 2-4 UEFA European Championship Qualifiers
02/09/2006 Bielorrusia vs. Albania 2-2 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3
4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3
5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3
9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3
10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1
11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1
12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0
19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Italia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Albania y Bielorrusia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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