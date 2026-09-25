Dónde ver EN VIVO Albania vs. Bielorrusia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania llega golpeada por una racha adversa y este sábado 26 de septiembre necesita revertir la imagen ante Bielorrusia, un rival que arrastra resultados mucho más sólidos en sus últimas presentaciones.
El duelo corresponde a la Liga de Naciones y aparece como una chance concreta para que el equipo albanés corte una seguidilla negativa que empieza a pesar en el ánimo del grupo.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, ViX, Fubo Sports Network 4
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Albania no la está pasando bien. Cayó de local ante Luxemburgo, también perdió en casa frente a Israel y antes de eso se fue sin puntos de su visita a Ucrania. Tres derrotas al hilo que la ubican como favorita en el papel para este partido, pero que también encienden una alarma sobre su funcionamiento reciente.
Bielorrusia, en cambio, llega con otro semblante. Rescató un empate 2-2 como local ante Burkina Faso, pero antes había goleado 4-1 en su propia cancha a Syria y ganó como visitante frente a Armenia. Una seguidilla que combina puntos y goles a favor, algo que contrasta bastante con el andar de su rival de turno.
El historial entre Albania y Bielorrusia
El historial entre ambas selecciones está bastante parejo: de siete enfrentamientos, Albania ganó tres, Bielorrusia dos y hubo dos empates, con una cuenta de goles idéntica, 10 para cada lado. El más reciente fue en 2020, cuando Albania se impuso 3-2, y en el cruce anterior, también de ese año, había ganado 2-0. Antes de esa racha favorable hubo un empate sin goles y resultados que se repartieron entre ambos equipos, lo que confirma que no hay un dominador claro en la serie.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/11/2020
|Albania vs. Bielorrusia
|3-2
|UEFA Nations League
|04/09/2020
|Bielorrusia vs. Albania
|0-2
|UEFA Nations League
|15/11/2013
|Bielorrusia vs. Albania
|0-0
|Friendlies
|26/03/2011
|Albania vs. Bielorrusia
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/2010
|Bielorrusia vs. Albania
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/11/2007
|Albania vs. Bielorrusia
|2-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/09/2006
|Bielorrusia vs. Albania
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|4
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|5
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|6
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|7
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|9
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|10
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|11
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|12
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|13
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|18
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|19
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Polonia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Italia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Francia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Albania y Bielorrusia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.