Alineaciones de Alemania y Serbia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Alemania y Serbia se enfrentan este jueves 1 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Alemania vs. Serbia este jueves 1 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Alemania y Serbia

Alemania viene de caer 0-1 ante Grecia y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Serbia viene de caer 1-2 ante Países Bajos y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Alemania y Serbia

Alemania (4-2-3-1): Jonas Urbig, David Raum, Malick Thiaw, Waldemar Anton, Ridle Baku, Tom Bischof, Aleksandar Pavlović, Vitaly Janelt, Jonathan Burkardt, Florian Wirtz, Karim Adeyemi.

Serbia (4-2-3-1): Vanja Milinković-Savić, Aleksa Terzić, Strahinja Pavlović, Srdjan Babic, Kosta Nedeljković, Aleksandar Stanković, Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Dejan Joveljić, Sergej Milinković-Savić, Andrija Živković. DT: Veljko Paunović.

Suplentes de Alemania: Noah Atubolu, Finn Jeltsch, Felix Keidel, Derry Lionel Scherhant, Mika Baur, Nick Woltemade, Finn Dahmen, Maximilian Mittelstädt, Saïd El Mala.

Suplentes de Serbia: Djordje Petrovic, Vanja Dragojević, Nemanja Maksimović, Luka Jović, Dušan Tadić, Filip Kostić, Filip Stanković, Strahinja Eraković, Mihajlo Cvetković, Stefan Džodić, Lazar Samardzic.

La previa de Alemania y Serbia: todo lo que hay que saber

Día: jueves 1 de octubre

jueves 1 de octubre Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España

12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España Historial: 4 cruces — Alemania ganó 2, Serbia ganó 1 y empataron 1

4 cruces — Alemania ganó 2, Serbia ganó 1 y empataron 1 Último antecedente: 20/03/2019: Alemania 1-1 Serbia

20/03/2019: Alemania 1-1 Serbia Próximo partido de Alemania: vs. Grecia, domingo 4 de octubre

vs. Grecia, domingo 4 de octubre Próximo partido de Serbia: vs. Países Bajos, domingo 4 de octubre