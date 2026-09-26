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Dónde ver EN VIVO Serbia vs. Países Bajos por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Serbia y Países Bajos se enfrentan este domingo 27 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia vs. Netherlands, Liga de Naciones
Serbia vs. Netherlands, Liga de Naciones

Serbia es local ante Países Bajos este domingo 27 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones.

Países Bajos llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Serbia tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 13:00 hs
  • Colombia: 11:00 hs
  • Perú: 11:00 hs
  • Chile: 13:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Serbia viene de perder 1-2 como local ante Grecia. El equipo ocupa el puesto 39 con 0 puntos. Antes perdió 1-5 como visitante ante México.

Países Bajos empató 1-1 como local ante Alemania en la fecha anterior. Países Bajos está 26° en la tabla con 1 punto. Antes empató 1-1 como local ante Marruecos.

El historial entre Serbia y Países Bajos

Serbia y Países Bajos se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de Países Bajos.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo
11/06/2006 Serbia vs. Países Bajos 0-1 FIFA World Cup

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
2 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
3 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
4 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
5 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
6 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
7 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
8 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3
9 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
10 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3
11 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
12 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
13 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
14 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
15 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
18 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
19 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
20 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
23 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
24 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
25 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
29 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
30 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
33 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0
34 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
35 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
36 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
37 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
38 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
41 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
42 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
52 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Lituania vs. Azerbaiyán Domingo 27 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Gibraltar vs. Andorra Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Austria vs. Kosovo Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Dinamarca vs. Gales Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Israel vs. Irlanda Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Alemania vs. Grecia Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Noruega vs. Portugal Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Armenia vs. Montenegro Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Georgia vs. Ucrania Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Letonia vs. Chipre Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Irlanda del Norte vs. Hungría Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Italia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Luxemburgo vs. Islandia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Bulgaria vs. Estonia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovaquia vs. Kazajistán Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Moldavia vs. Islas Feroe Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Albania Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Finlandia vs. Bielorrusia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Macedonia del Norte Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Escocia vs. Suiza Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
España vs. Croacia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Inglaterra Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Serbia y Países Bajos se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Serbia suma 0 puntos en el torneo.
  • Países Bajos suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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