Alineaciones de Serbia y Países Bajos por la Liga de Naciones: formaciones probables

Serbia y Países Bajos se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Serbia vs. Países Bajos este domingo 27 de septiembre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Serbia y Países Bajos

Serbia viene de caer 1-2 ante Grecia y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Países Bajos viene de empatar 1-1 con Alemania y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Serbia y Países Bajos

Serbia (4-4-2): Vanja Milinković-Savić, Filip Kostić, Strahinja Pavlović, Strahinja Eraković, Mihajlo Cvetković, Nemanja Maksimović, Sergej Milinković-Savić, Andrija Živković, Luka Jović, Dušan Tadić. DT: Veljko Paunović.

Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen, Micky van de Ven, Virgil Van Dijk, Jan-Paul van Hecke, Denzel Dumfries, Tijjani Reijnders, Quinten Timber, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Crysencio Summerville, Noa Lang.

Suplentes de Serbia: Djordje Petrovic, Petar Sukačev, Vanja Dragojević, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Dejan Joveljić, Filip Stanković, Srdjan Babic, Aleksa Terzić, Vasilije Kostov, Lazar Samardzic, Saša Lukić.

Suplentes de Países Bajos: Mexx Meerdink, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato, Nathan Ake, Jeremie Frimpong, Robin Roefs, Guus Til, Joey Veerman, Teun Koopmeiners, Ruben van Bommel, Mark Flekken, Joshua Zirkzee.

La previa de Serbia y Países Bajos: todo lo que hay que saber

Día: domingo 27 de septiembre

domingo 27 de septiembre Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España

10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España Historial: 1 cruces — Serbia ganó 0, Países Bajos ganó 1 y empataron 0

1 cruces — Serbia ganó 0, Países Bajos ganó 1 y empataron 0 Último antecedente: 11/06/2006: Serbia 0-1 Países Bajos

11/06/2006: Serbia 0-1 Países Bajos Próximo partido de Serbia: vs. Alemania, jueves 1 de octubre

vs. Alemania, jueves 1 de octubre Próximo partido de Países Bajos: vs. Grecia, jueves 1 de octubre