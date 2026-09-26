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Liga de Naciones

Alineaciones de Serbia y Países Bajos por la Liga de Naciones: formaciones probables

Serbia y Países Bajos se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Serbia vs. Netherlands, Liga de Naciones
Serbia vs. Netherlands, Liga de Naciones

Se viene Serbia vs. Países Bajos este domingo 27 de septiembre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Serbia y Países Bajos

Serbia viene de caer 1-2 ante Grecia y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Países Bajos viene de empatar 1-1 con Alemania y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Serbia y Países Bajos

Serbia (4-4-2): Vanja Milinković-Savić, Filip Kostić, Strahinja Pavlović, Strahinja Eraković, Mihajlo Cvetković, Nemanja Maksimović, Sergej Milinković-Savić, Andrija Živković, Luka Jović, Dušan Tadić. DT: Veljko Paunović.

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Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen, Micky van de Ven, Virgil Van Dijk, Jan-Paul van Hecke, Denzel Dumfries, Tijjani Reijnders, Quinten Timber, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Crysencio Summerville, Noa Lang.

Suplentes de Serbia: Djordje Petrovic, Petar Sukačev, Vanja Dragojević, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Dejan Joveljić, Filip Stanković, Srdjan Babic, Aleksa Terzić, Vasilije Kostov, Lazar Samardzic, Saša Lukić.

Suplentes de Países Bajos: Mexx Meerdink, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato, Nathan Ake, Jeremie Frimpong, Robin Roefs, Guus Til, Joey Veerman, Teun Koopmeiners, Ruben van Bommel, Mark Flekken, Joshua Zirkzee.

La previa de Serbia y Países Bajos: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 27 de septiembre
  • Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
  • Historial: 1 cruces — Serbia ganó 0, Países Bajos ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 11/06/2006: Serbia 0-1 Países Bajos
  • Próximo partido de Serbia: vs. Alemania, jueves 1 de octubre
  • Próximo partido de Países Bajos: vs. Grecia, jueves 1 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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