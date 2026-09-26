Alineaciones de Serbia y Países Bajos por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Serbia vs. Países Bajos este domingo 27 de septiembre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Serbia y Países Bajos
Serbia viene de caer 1-2 ante Grecia y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Países Bajos viene de empatar 1-1 con Alemania y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Serbia y Países Bajos
Serbia (4-4-2): Vanja Milinković-Savić, Filip Kostić, Strahinja Pavlović, Strahinja Eraković, Mihajlo Cvetković, Nemanja Maksimović, Sergej Milinković-Savić, Andrija Živković, Luka Jović, Dušan Tadić. DT: Veljko Paunović.
Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen, Micky van de Ven, Virgil Van Dijk, Jan-Paul van Hecke, Denzel Dumfries, Tijjani Reijnders, Quinten Timber, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Crysencio Summerville, Noa Lang.
Suplentes de Serbia: Djordje Petrovic, Petar Sukačev, Vanja Dragojević, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Dejan Joveljić, Filip Stanković, Srdjan Babic, Aleksa Terzić, Vasilije Kostov, Lazar Samardzic, Saša Lukić.
Suplentes de Países Bajos: Mexx Meerdink, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato, Nathan Ake, Jeremie Frimpong, Robin Roefs, Guus Til, Joey Veerman, Teun Koopmeiners, Ruben van Bommel, Mark Flekken, Joshua Zirkzee.
La previa de Serbia y Países Bajos: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 27 de septiembre
- Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
- Historial: 1 cruces — Serbia ganó 0, Países Bajos ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 11/06/2006: Serbia 0-1 Países Bajos
- Próximo partido de Serbia: vs. Alemania, jueves 1 de octubre
- Próximo partido de Países Bajos: vs. Grecia, jueves 1 de octubre