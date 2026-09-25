Alineaciones de Eslovaquia y Moldavia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Eslovaquia vs. Moldavia este sábado 26 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Eslovaquia y Moldavia
Eslovaquia (4-3-3): Dominik Greif, Dávid Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar, Martin Valjent, Ondrej Duda, Stanislav Lobotka, Tomáš Rigo, Lukáš Haraslín, David Strelec, Leo Sauer.
Moldavia (3-5-1-1): Emil Tîmbur, Mihail Gherasimencov, Vladyslav Baboglo, Oleg Reabciuk, Virgiliu Postolachi, Nicky Clescenco, Ștefan Bodișteanu, Danila Forov, Serafim Cojocari, Vadim Raţă, Dmitri Mandrîcenco. DT: Lilian Popescu.
Suplentes de Eslovaquia: Martin Dúbravka, Hugo Pávek, Denis Vavro, Mário Sauer, Tomáš Suslov, Tomáš Bobček, Dávid Ďuriš, Ivan Schranz, Jakub Surovčík, Erik Prekop, Adrián Kaprálik, Matus Bero, Dominik Takáč, Ivan Mesík, Ľubomír Šatka, Michal Faško, Nino Marcelli, Peter Pokorný, Róbert Boženík.
Suplentes de Moldavia: Sergiu Perciun, Vladimir Fratea, Cătălin Cucoș, Iurie Iovu, Mihail Ștefan, Cristian Dros, Petru Popescu, Dumitru Celeadnic, Ioan-Călin Revenco, Victor Stînă, Daniel Dumbrăvanu, Ovidiu David, Andriy Kozhukhar.
La previa de Eslovaquia y Moldavia: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 26 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 3 cruces — Eslovaquia ganó 2, Moldavia ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 05/09/2001: Eslovaquia 4-2 Moldavia
- Próximo partido de Eslovaquia: vs. Kazajistán, martes 29 de septiembre
- Próximo partido de Moldavia: vs. Islas Feroe, martes 29 de septiembre