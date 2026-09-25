Dónde ver EN VIVO Eslovaquia vs. Moldavia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovaquia recibe este sábado 26 de septiembre a Moldavia con la etiqueta de favorita puesta desde antes del pitazo inicial. La Liga de Naciones no perdona los descuidos y un tropiezo casero puede pesar más de lo que parece en el papel.
Son puntos que se acumulan en un torneo que premia la regularidad más que el nombre en la camiseta, así que ninguno de los dos quiere llegar a la próxima fecha con la obligación de remontar.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, ViX, Fubo Sports Network 5
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Eslovaquia llega con la solidez de local que viene mostrando en las últimas presentaciones. Después de un empate 2-2 ante Montenegro, el equipo había encadenado dos triunfos consecutivos en su estadio, ante Malta y Rumania, con el arco propio bien resguardado en ese último compromiso.
Moldavia, en cambio, no logra despegar del empate como resultado más habitual. Viene de igualar 1-1 como visitante frente a Armenia y antes había repartido puntos 2-2 de local ante Bulgaria, luego de una derrota ajustada por 3-2 ante Chipre. La irregularidad es la marca registrada del equipo en este arranque de competencia.
El historial entre Eslovaquia y Moldavia
El historial entre ambos es corto pero favorable a Eslovaquia, que ganó dos de los tres antecedentes registrados y solo cayó en una ocasión. En el global de goles también hay ventaja eslovaca, con 5 tantos a favor por 4 en contra. Todos los cruces anteriores son de hace más de dos décadas, así que este partido funciona casi como el reinicio de una historia que quedó congelada en el tiempo.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|05/09/2001
|Eslovaquia vs. Moldavia
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/10/2000
|Moldavia vs. Eslovaquia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/02/2000
|Moldavia vs. Eslovaquia
|2-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|4
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|5
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|6
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|7
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|9
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|10
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|11
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|12
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|13
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|18
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|19
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Polonia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Italia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Francia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Eslovaquia y Moldavia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.