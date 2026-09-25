Dónde ver EN VIVO Eslovaquia vs. Moldavia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovaquia y Moldavia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovaquia recibe este sábado 26 de septiembre a Moldavia con la etiqueta de favorita puesta desde antes del pitazo inicial. La Liga de Naciones no perdona los descuidos y un tropiezo casero puede pesar más de lo que parece en el papel.

Son puntos que se acumulan en un torneo que premia la regularidad más que el nombre en la camiseta, así que ninguno de los dos quiere llegar a la próxima fecha con la obligación de remontar.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Eslovaquia llega con la solidez de local que viene mostrando en las últimas presentaciones. Después de un empate 2-2 ante Montenegro, el equipo había encadenado dos triunfos consecutivos en su estadio, ante Malta y Rumania, con el arco propio bien resguardado en ese último compromiso.

Moldavia, en cambio, no logra despegar del empate como resultado más habitual. Viene de igualar 1-1 como visitante frente a Armenia y antes había repartido puntos 2-2 de local ante Bulgaria, luego de una derrota ajustada por 3-2 ante Chipre. La irregularidad es la marca registrada del equipo en este arranque de competencia.

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El historial entre Eslovaquia y Moldavia

El historial entre ambos es corto pero favorable a Eslovaquia, que ganó dos de los tres antecedentes registrados y solo cayó en una ocasión. En el global de goles también hay ventaja eslovaca, con 5 tantos a favor por 4 en contra. Todos los cruces anteriores son de hace más de dos décadas, así que este partido funciona casi como el reinicio de una historia que quedó congelada en el tiempo.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/09/2001 Eslovaquia vs. Moldavia 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/02/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 2-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Italia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis