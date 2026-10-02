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Liga de Naciones

Alineaciones de Finlandia y Albania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Finland vs. Albania, Liga de Naciones
Finland vs. Albania, Liga de Naciones

Se viene Finlandia vs. Albania este sábado 3 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Finlandia y Albania

Finlandia viene de empatar 0-0 con Bielorrusia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

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Albania viene de ganarle 3-0 a San Marino y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Finlandia y Albania

Finlandia (4-4-2): Lukáš Hrádecký, Juho Lahteenmaki, Tony Miettinen, Ville Koski, Adam Stahl, Adam Markhiev, Kaan Kairinen, Glen Kamara, Leo Walta, Joel Pohjanpalo, Topi Keskinen. DT: Jacob Friis.

Albania (4-3-3): Alen Sherri, Mario Mitaj, Berat Djimsiti, Ardian Ismajli, Samuele Sina, Kristjan Asllani, Juljan Shehu, Anis Mehmeti, Ernest Muçi, Rey Manaj, Myrto Uzuni.

Suplentes de Finlandia: Matti Peltola, Samuli Miettinen, Santeri Vaananen, Robin Lod, Adrian Svanback, Viljami Sinisalo, Leo Vaisanen, Anssi Suhonen, Ryan Mahuta, Benjamin Kallman, Daniel Hakans, Lucas Bergstrom.

Suplentes de Albania: Etrit Berisha, Elseid Hysaj, Klevi Qefalija, Luis Hasa, Cristian Shpendi, Marash Kumbulla, Taulant Seferi, Mirlind Daku, Ylber Ramadani, Arbër Hoxha, Stavros Pilios, Mario Dajsinani.

La previa de Finlandia y Albania: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 3 de octubre
  • Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España
  • Historial: 7 cruces — Finlandia ganó 4, Albania ganó 2 y empataron 1
  • Último antecedente: 06/01/2002: Albania 1-1 Finlandia
  • Próximo partido de Finlandia: vs. Bielorrusia, martes 6 de octubre
  • Próximo partido de Albania: vs. San Marino, martes 6 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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