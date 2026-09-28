Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Alineaciones de Finlandia y Bielorrusia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Finlandia y Bielorrusia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Finland vs. Belarus, Liga de Naciones
Finland vs. Belarus, Liga de Naciones

Se viene Finlandia vs. Bielorrusia este martes 29 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Finlandia y Bielorrusia

Finlandia viene de ganarle 7-0 a San Marino y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Bielorrusia viene de caer 0-2 ante Albania y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Finlandia y Bielorrusia

Finlandia (4-3-3): Viljami Sinisalo, Juho Lahteenmaki, Samuli Miettinen, Ville Koski, Topi Keskinen, Leo Walta, Adam Markhiev, Kaan Kairinen, Benjamin Kallman, Joel Pohjanpalo, Adrian Svanback. DT: Jacob Friis.

+ Seguinos en

Bielorrusia (4-2-3-1): Fedor Lapoukhov, Kirill Pechenin, Zakhar Volkov, Vladislav Kalinin, Valeri Gromyko, Aleksandr Selyava, Max Ebong, German Barkovsky, Yevgeniy Malashevich, Artem Kontsevoy. DT: Viktor Gancharenko.

Suplentes de Finlandia: Lukáš Hrádecký, Leo Vaisanen, Adam Stahl, Tony Miettinen, Oiva Jukkola, Glen Kamara, Onni Valakari, Robin Lod, Santeri Vaananen, Anssi Suhonen, Ryan Mahuta, Lucas Bergstrom.

Suplentes de Bielorrusia: Pavel Pavlyuchenko, Valeri Bocherov, Roman Begunov, Artem Shumanskiy, Andrey Kudravets, Kirill Gomanov, Aleksandr Svirepa, Egor Parkhomenko, Anton Kovalev, Ruslan Lisakovich, Anton Lukashov, Timofey Simanenka.

La previa de Finlandia y Bielorrusia: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 29 de septiembre
  • Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Próximo partido de Finlandia: vs. Albania, sábado 3 de octubre
  • Próximo partido de Bielorrusia: vs. San Marino, sábado 3 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones