Alineaciones de Finlandia y Bielorrusia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Finlandia vs. Bielorrusia este martes 29 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Finlandia y Bielorrusia
Finlandia viene de ganarle 7-0 a San Marino y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Bielorrusia viene de caer 0-2 ante Albania y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Finlandia y Bielorrusia
Finlandia (4-3-3): Viljami Sinisalo, Juho Lahteenmaki, Samuli Miettinen, Ville Koski, Topi Keskinen, Leo Walta, Adam Markhiev, Kaan Kairinen, Benjamin Kallman, Joel Pohjanpalo, Adrian Svanback. DT: Jacob Friis.
Bielorrusia (4-2-3-1): Fedor Lapoukhov, Kirill Pechenin, Zakhar Volkov, Vladislav Kalinin, Valeri Gromyko, Aleksandr Selyava, Max Ebong, German Barkovsky, Yevgeniy Malashevich, Artem Kontsevoy. DT: Viktor Gancharenko.
Suplentes de Finlandia: Lukáš Hrádecký, Leo Vaisanen, Adam Stahl, Tony Miettinen, Oiva Jukkola, Glen Kamara, Onni Valakari, Robin Lod, Santeri Vaananen, Anssi Suhonen, Ryan Mahuta, Lucas Bergstrom.
Suplentes de Bielorrusia: Pavel Pavlyuchenko, Valeri Bocherov, Roman Begunov, Artem Shumanskiy, Andrey Kudravets, Kirill Gomanov, Aleksandr Svirepa, Egor Parkhomenko, Anton Kovalev, Ruslan Lisakovich, Anton Lukashov, Timofey Simanenka.
La previa de Finlandia y Bielorrusia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Próximo partido de Finlandia: vs. Albania, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Bielorrusia: vs. San Marino, sábado 3 de octubre