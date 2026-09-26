Alineaciones de Gibraltar y Andorra por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Gibraltar vs. Andorra este domingo 27 de septiembre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Gibraltar y Andorra
Gibraltar no registra partidos en las últimas semanas.
Andorra viene de caer 1-2 ante Malta y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Gibraltar y Andorra
Gibraltar (4-4-2): Jaylan Hankins, Kian Ronan, Louie Annesley, Bernardo Lopes, Ethan Jolley, Jeremy Perera, Nicholas Pozo, Graeme Torrilla, Carlos Richards, Dan Bent, Tjay De Barr. DT: Scott Wiseman.
Andorra (4-4-2): Iker Álvarez, Moisés San Nicolás, Ian Olivera, Max Llovera, Biel Borrà, Ot Remolins, Pau Babot, Éric Izquierdo, Arón Rodrigo, Gerard Solà, Guillaume López. DT: Koldo Álvarez.
Suplentes de Gibraltar: Bradley Banda, Julian Valarino, Jamie Coombes, Julian Del Rio, Dylan Borge, Thomas Chakraverty, Joachim Ostheider, Bilal Douah, Rafi Emrani, Luca Scanlon, Kai Mauro.
Suplentes de Andorra: Marc De Castro, Christian García, Francisco Pomares, Álex Martínez, Ricard Fernandez, Albert Rosas, Álex Ruíz, Jordi Aláez, Jesus Rubio, Joel Guillén, Àlex Cornellà.
La previa de Gibraltar y Andorra: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 27 de septiembre
- Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
- Historial: 3 cruces — Gibraltar ganó 2, Andorra ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 04/09/2024: Gibraltar 1-0 Andorra
- Próximo partido de Gibraltar: vs. Malta, jueves 1 de octubre
- Próximo partido de Andorra: vs. Malta, domingo 4 de octubre