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Alineaciones de Gibraltar y Andorra por la Liga de Naciones: formaciones probables

Gibraltar y Andorra se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Gibraltar vs. Andorra, Liga de Naciones
Gibraltar vs. Andorra, Liga de Naciones

Se viene Gibraltar vs. Andorra este domingo 27 de septiembre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Gibraltar y Andorra

Gibraltar no registra partidos en las últimas semanas.

Andorra viene de caer 1-2 ante Malta y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Gibraltar y Andorra

Gibraltar (4-4-2): Jaylan Hankins, Kian Ronan, Louie Annesley, Bernardo Lopes, Ethan Jolley, Jeremy Perera, Nicholas Pozo, Graeme Torrilla, Carlos Richards, Dan Bent, Tjay De Barr. DT: Scott Wiseman.

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Andorra (4-4-2): Iker Álvarez, Moisés San Nicolás, Ian Olivera, Max Llovera, Biel Borrà, Ot Remolins, Pau Babot, Éric Izquierdo, Arón Rodrigo, Gerard Solà, Guillaume López. DT: Koldo Álvarez.

Suplentes de Gibraltar: Bradley Banda, Julian Valarino, Jamie Coombes, Julian Del Rio, Dylan Borge, Thomas Chakraverty, Joachim Ostheider, Bilal Douah, Rafi Emrani, Luca Scanlon, Kai Mauro.

Suplentes de Andorra: Marc De Castro, Christian García, Francisco Pomares, Álex Martínez, Ricard Fernandez, Albert Rosas, Álex Ruíz, Jordi Aláez, Jesus Rubio, Joel Guillén, Àlex Cornellà.

La previa de Gibraltar y Andorra: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 27 de septiembre
  • Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
  • Historial: 3 cruces — Gibraltar ganó 2, Andorra ganó 0 y empataron 1
  • Último antecedente: 04/09/2024: Gibraltar 1-0 Andorra
  • Próximo partido de Gibraltar: vs. Malta, jueves 1 de octubre
  • Próximo partido de Andorra: vs. Malta, domingo 4 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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