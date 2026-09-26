Alineaciones de Noruega y Portugal por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Noruega vs. Portugal este domingo 27 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Noruega y Portugal
Noruega viene de ganarle 3-2 a Dinamarca y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Portugal viene de ganarle 1-0 a Gales y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Noruega y Portugal
Noruega (4-3-3): Orjan Nyland, Fredrik Aursnes, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland, Oscar Bobb. DT: Ståle Solbakken.
Portugal (4-1-3-2): Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Renato Veiga, João Cancelo, Pedro Neto, Vitor Vitinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.
Suplentes de Noruega: Odin Luras Bjortuft, Leo Ostigard, Jorgen Strand Larsen, Sander Tangvik, Egil Selvik, Ole Didrik Blomberg, Marcus Holmgren Pedersen, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Erik Botheim.
Suplentes de Portugal: Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Tomás Araújo, Nuno Tavares, João Palhinha, Gonçalo Ramos, Rui Silva, Francisco Conceição, João Neves, Francisco Trincao, Rafael Leão, Samuel Soares.
La previa de Noruega y Portugal: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 27 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 10 cruces — Noruega ganó 1, Portugal ganó 7 y empataron 2
- Último antecedente: 29/05/2016: Portugal 3-0 Noruega
- Próximo partido de Noruega: vs. Gales, jueves 1 de octubre
- Próximo partido de Portugal: vs. Dinamarca, jueves 1 de octubre