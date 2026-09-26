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Liga de Naciones

Alineaciones de Noruega y Portugal por la Liga de Naciones: formaciones probables

Noruega y Portugal se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Norway vs. Portugal, Liga de Naciones
Norway vs. Portugal, Liga de Naciones

Se viene Noruega vs. Portugal este domingo 27 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Noruega y Portugal

Noruega viene de ganarle 3-2 a Dinamarca y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Portugal viene de ganarle 1-0 a Gales y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Noruega y Portugal

Noruega (4-3-3): Orjan Nyland, Fredrik Aursnes, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland, Oscar Bobb. DT: Ståle Solbakken.

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Portugal (4-1-3-2): Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Renato Veiga, João Cancelo, Pedro Neto, Vitor Vitinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.

Suplentes de Noruega: Odin Luras Bjortuft, Leo Ostigard, Jorgen Strand Larsen, Sander Tangvik, Egil Selvik, Ole Didrik Blomberg, Marcus Holmgren Pedersen, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Erik Botheim.

Suplentes de Portugal: Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Tomás Araújo, Nuno Tavares, João Palhinha, Gonçalo Ramos, Rui Silva, Francisco Conceição, João Neves, Francisco Trincao, Rafael Leão, Samuel Soares.

La previa de Noruega y Portugal: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 27 de septiembre
  • Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 10 cruces — Noruega ganó 1, Portugal ganó 7 y empataron 2
  • Último antecedente: 29/05/2016: Portugal 3-0 Noruega
  • Próximo partido de Noruega: vs. Gales, jueves 1 de octubre
  • Próximo partido de Portugal: vs. Dinamarca, jueves 1 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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