Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Portugal por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Noruega y Portugal llegan con puntaje perfecto a la segunda fecha de la Liga de Naciones y ese detalle le agrega picante al domingo 27 de septiembre.
Ambos ganaron su debut y una victoria acá los deja con clara ventaja en el grupo desde temprano. No es una final, pero sienta las bases de lo que viene.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
La actualidad de ambos equipos
Noruega llega con el envión de un triunfo agitado: le ganó 3-2 a Dinamarca en su presentación y mostró que puede sostener el resultado aun sufriendo. Antes de eso había caído con Inglaterra por la mínima, aunque en julio ya había dado una señal fuerte al vencer a Brasil como visitante. El equipo parece haber encontrado un funcionamiento que combina solidez y gol, algo que necesitará repetir ante un rival de otro nivel.
Portugal, por su parte, viene de un 1-0 ajustado sobre Gales que le sirvió para arrancar con el pie derecho. En julio había perdido con España y después había superado a Croacia, así que el equipo alterna rachas mixtas pero siempre cerca de la victoria. Con 3 puntos como local recién sumados, buscará ratificar que puede repetir el guion afuera de casa.
El historial entre Noruega y Portugal
El historial es claramente favorable a Portugal, que ganó 7 de los 10 duelos frente a Noruega, con apenas una victoria noruega y dos empates. La diferencia de gol también lo respalda: 14 tantos convertidos contra 5 recibidos en todo el historial. El único antecedente reciente, de 2016, terminó con un contundente 3-0 para los portugueses.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/05/2016
|Portugal vs. Noruega
|3-0
|Friendlies
|04/06/2011
|Portugal vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2010
|Noruega vs. Portugal
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/09/2003
|Noruega vs. Portugal
|0-1
|Friendlies
|20/04/1994
|Noruega vs. Portugal
|0-0
|Friendlies
|10/02/1993
|Portugal vs. Noruega
|1-1
|Friendlies
|01/11/1979
|Portugal vs. Noruega
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/05/1979
|Noruega vs. Portugal
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/11/1967
|Portugal vs. Noruega
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/06/1967
|Noruega vs. Portugal
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|2
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|3
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|4
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|5
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|6
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|7
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|9
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|10
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|11
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|12
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|13
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|14
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|15
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|18
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|19
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|20
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|23
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|24
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|25
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|29
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|30
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|33
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|34
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|35
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|36
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|37
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|38
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|41
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|42
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|52
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Lituania vs. Azerbaiyán
|Domingo 27 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Gibraltar vs. Andorra
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Austria vs. Kosovo
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Serbia vs. Países Bajos
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Dinamarca vs. Gales
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Israel vs. Irlanda
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Alemania vs. Grecia
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Armenia vs. Montenegro
|Lunes 28 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Ucrania
|Lunes 28 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Letonia vs. Chipre
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Polonia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Italia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Francia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Luxemburgo vs. Islandia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bulgaria vs. Estonia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Kazajistán
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Islas Feroe
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Albania
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Bielorrusia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Suiza
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. Croacia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Inglaterra
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Noruega y Portugal se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Noruega suma 3 puntos en el torneo.
- Portugal suma 3 puntos en el torneo.