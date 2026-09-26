Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Portugal por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Noruega y Portugal se enfrentan este domingo 27 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Noruega y Portugal llegan con puntaje perfecto a la segunda fecha de la Liga de Naciones y ese detalle le agrega picante al domingo 27 de septiembre.

Ambos ganaron su debut y una victoria acá los deja con clara ventaja en el grupo desde temprano. No es una final, pero sienta las bases de lo que viene.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Noruega llega con el envión de un triunfo agitado: le ganó 3-2 a Dinamarca en su presentación y mostró que puede sostener el resultado aun sufriendo. Antes de eso había caído con Inglaterra por la mínima, aunque en julio ya había dado una señal fuerte al vencer a Brasil como visitante. El equipo parece haber encontrado un funcionamiento que combina solidez y gol, algo que necesitará repetir ante un rival de otro nivel.

Portugal, por su parte, viene de un 1-0 ajustado sobre Gales que le sirvió para arrancar con el pie derecho. En julio había perdido con España y después había superado a Croacia, así que el equipo alterna rachas mixtas pero siempre cerca de la victoria. Con 3 puntos como local recién sumados, buscará ratificar que puede repetir el guion afuera de casa.

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El historial entre Noruega y Portugal

El historial es claramente favorable a Portugal, que ganó 7 de los 10 duelos frente a Noruega, con apenas una victoria noruega y dos empates. La diferencia de gol también lo respalda: 14 tantos convertidos contra 5 recibidos en todo el historial. El único antecedente reciente, de 2016, terminó con un contundente 3-0 para los portugueses.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/05/2016 Portugal vs. Noruega 3-0 Friendlies 04/06/2011 Portugal vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2010 Noruega vs. Portugal 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 10/09/2003 Noruega vs. Portugal 0-1 Friendlies 20/04/1994 Noruega vs. Portugal 0-0 Friendlies 10/02/1993 Portugal vs. Noruega 1-1 Friendlies 01/11/1979 Portugal vs. Noruega 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 09/05/1979 Noruega vs. Portugal 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 12/11/1967 Portugal vs. Noruega 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/06/1967 Noruega vs. Portugal 1-2 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 2 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 4 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 5 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 6 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 7 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 8 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 9 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 10 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 11 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 12 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 13 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 14 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 15 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 18 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 19 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 20 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 23 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 24 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 25 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 29 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 30 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 33 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 34 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 35 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 36 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 37 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 38 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 41 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 42 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 52 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

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Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Lituania vs. Azerbaiyán Domingo 27 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Gibraltar vs. Andorra Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Austria vs. Kosovo Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Serbia vs. Países Bajos Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Dinamarca vs. Gales Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Israel vs. Irlanda Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Alemania vs. Grecia Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Armenia vs. Montenegro Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Ucrania Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Letonia vs. Chipre Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Hungría Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Italia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Luxemburgo vs. Islandia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bulgaria vs. Estonia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovaquia vs. Kazajistán Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Islas Feroe Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Albania Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Bielorrusia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Macedonia del Norte Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Suiza Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 España vs. Croacia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Inglaterra Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis