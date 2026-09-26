Dónde ver EN VIVO Gibraltar vs. Andorra por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Gibraltar y Andorra se cruzan este domingo 27 de septiembre por la segunda fecha de la Liga de Naciones, en un grupo donde ninguno de los dos llegó con demasiado envión.
Son tres puntos que pesan para el que quiera despegar en la zona baja del certamen, más para Andorra que empezó con las manos vacías. Gibraltar, en cambio, llega con la chance de sumar de local y meterse en la pelea.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 13:00 hs
- Colombia: 11:00 hs
- Perú: 11:00 hs
- Chile: 13:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, ViX, Fubo Sports Network 3
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Gibraltar no pudo pasar del empate sin goles ante São Tomé en su última presentación, aunque antes había mostrado una cara mucho más ofensiva con dos goleadas consecutivas de local, 4-1 ante Cayman y 4-0 frente a British VI. La localía parece ser un factor a favor para el equipo.
Andorra atraviesa un presente complicado. Cayó 1-2 con Malta jugando en su casa y llega con cero puntos después de un solo partido disputado en esta edición. Antes de eso había perdido con claridad ante Kosovo y solo pudo festejar frente a Liechtenstein, así que necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en la tabla.
El historial entre Gibraltar y Andorra
El historial reciente le sonríe claramente a Gibraltar, que ganó los dos últimos duelos por la mínima diferencia, ambos por 1-0. El único antecedente que se le escapó fue un empate sin goles como visitante en 2021. En total, de tres partidos, Gibraltar ganó dos y empató uno, sin haber recibido goles en ninguno de los enfrentamientos.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/09/2024
|Gibraltar vs. Andorra
|1-0
|Friendlies
|19/11/2022
|Gibraltar vs. Andorra
|1-0
|Friendlies
|07/06/2021
|Andorra vs. Gibraltar
|0-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|2
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|3
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|4
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|5
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|6
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|7
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|9
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|10
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|11
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|12
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|13
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|14
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|15
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|18
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|19
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|20
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|23
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|24
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|25
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|29
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|30
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|33
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|34
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|35
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|36
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|37
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|38
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|41
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|42
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|52
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Lituania vs. Azerbaiyán
|Domingo 27 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Austria vs. Kosovo
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Serbia vs. Países Bajos
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Dinamarca vs. Gales
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Israel vs. Irlanda
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Alemania vs. Grecia
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Portugal
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Armenia vs. Montenegro
|Lunes 28 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Ucrania
|Lunes 28 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Letonia vs. Chipre
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Polonia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Italia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Francia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Luxemburgo vs. Islandia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bulgaria vs. Estonia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Kazajistán
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Islas Feroe
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Albania
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Bielorrusia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Suiza
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. Croacia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Inglaterra
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Gibraltar y Andorra se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Andorra suma 0 puntos en el torneo.