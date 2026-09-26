Dónde ver EN VIVO Gibraltar vs. Andorra por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Gibraltar y Andorra se enfrentan este domingo 27 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Gibraltar y Andorra se cruzan este domingo 27 de septiembre por la segunda fecha de la Liga de Naciones, en un grupo donde ninguno de los dos llegó con demasiado envión.

Son tres puntos que pesan para el que quiera despegar en la zona baja del certamen, más para Andorra que empezó con las manos vacías. Gibraltar, en cambio, llega con la chance de sumar de local y meterse en la pelea.

Horario del partido

México (CDMX): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 13:00 hs

13:00 hs Colombia: 11:00 hs

11:00 hs Perú: 11:00 hs

11:00 hs Chile: 13:00 hs

13:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Gibraltar no pudo pasar del empate sin goles ante São Tomé en su última presentación, aunque antes había mostrado una cara mucho más ofensiva con dos goleadas consecutivas de local, 4-1 ante Cayman y 4-0 frente a British VI. La localía parece ser un factor a favor para el equipo.

Andorra atraviesa un presente complicado. Cayó 1-2 con Malta jugando en su casa y llega con cero puntos después de un solo partido disputado en esta edición. Antes de eso había perdido con claridad ante Kosovo y solo pudo festejar frente a Liechtenstein, así que necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en la tabla.

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El historial entre Gibraltar y Andorra

El historial reciente le sonríe claramente a Gibraltar, que ganó los dos últimos duelos por la mínima diferencia, ambos por 1-0. El único antecedente que se le escapó fue un empate sin goles como visitante en 2021. En total, de tres partidos, Gibraltar ganó dos y empató uno, sin haber recibido goles en ninguno de los enfrentamientos.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/09/2024 Gibraltar vs. Andorra 1-0 Friendlies 19/11/2022 Gibraltar vs. Andorra 1-0 Friendlies 07/06/2021 Andorra vs. Gibraltar 0-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 2 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 4 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 5 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 6 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 7 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 8 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 9 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 10 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 11 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 12 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 13 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 14 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 15 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 18 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 19 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 20 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 23 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 24 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 25 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 29 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 30 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 33 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 34 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 35 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 36 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 37 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 38 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 41 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 42 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 52 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

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Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Lituania vs. Azerbaiyán Domingo 27 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Austria vs. Kosovo Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Serbia vs. Países Bajos Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Dinamarca vs. Gales Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Israel vs. Irlanda Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Alemania vs. Grecia Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Noruega vs. Portugal Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Armenia vs. Montenegro Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Ucrania Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Letonia vs. Chipre Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Hungría Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Italia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Luxemburgo vs. Islandia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bulgaria vs. Estonia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovaquia vs. Kazajistán Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Islas Feroe Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Albania Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Bielorrusia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Macedonia del Norte Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Suiza Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 España vs. Croacia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Inglaterra Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis