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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Suiza por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte y Suiza se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

North Macedonia vs. Switzerland, Liga de Naciones
North Macedonia vs. Switzerland, Liga de Naciones

Macedonia del Norte y Suiza se cruzan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones, con los suizos parados como candidatos claros a llevarse los tres puntos.

El objetivo pasa por sumar en un torneo que sirve para medir el nivel de las selecciones europeas fuera de las eliminatorias tradicionales. Para Macedonia del Norte es una chance de hacerle un partido complicado a un rival de mayor jerarquía.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte llega con la idea de aprovechar la localía para plantarse de igual a igual ante un rival con más recorrido internacional. El equipo sabe que necesita un partido casi perfecto si quiere quedarse con algo en esta fecha de la Liga de Naciones.

Suiza, en cambio, entra como el favorito indiscutido del cruce. El combinado helvético llega con la obligación de reflejar en la cancha esa diferencia de jerarquía y de no dejar pasar la oportunidad de sumar de manera contundente en su participación en el torneo.

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3
4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3
5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3
9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3
10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1
11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1
12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0
19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Italia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Macedonia del Norte y Suiza se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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