Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Alineaciones de Macedonia del Norte y Suiza por la Liga de Naciones: formaciones probables

Macedonia del Norte y Suiza se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

North Macedonia vs. Switzerland, Liga de Naciones
North Macedonia vs. Switzerland, Liga de Naciones

Se viene Macedonia del Norte vs. Suiza este sábado 26 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Las alineaciones de Macedonia del Norte y Suiza

Macedonia del Norte (3-4-1-2): Stole Dimitrievski, Visar Musliu, Gjoko Zajkov, Andrej Stojchevski, Enis Bardhi, Eljif Elmas, Ezgjan Alioski, Bojan Ilievski, Matej Gashtarov, Elmin Rastoder, Bojan Miovski. DT: Goce Sedloski.

+ Seguinos en

Suiza (4-2-3-1): Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Zeki Amdouni, Ardon Jashari, Remo Freuler, Fabian Rieder, Johan Manzambi, Dan Ndoye, Joel Monteiro. DT: Murat Yakin.

Suplentes de Macedonia del Norte: Hristijan Maleski, Sebastian Herrera, Jani Atanasov, Darko Churlinov, Davor Taleski, Mario Mladenovski, Damjan Siskovski, Boban Nikolov, Ljupco Doriev, Anes Meljichi, Agon Elezi, Dimitar Mitrovski, Luka Stankovski, Tihomir Kostadinov, Din Alomerovic, Azer Omeragikj.

Suplentes de Suiza: Breel Embolo, Granit Xhaka, Sascha Britschgi, Zachary Athekame, Vincent Sierro, Yvon Mvogo, Alvyn Sanches, Adrian Bajrami, Eray Coemert, Winsley Boteli, Michel Aebischer, Marvin Keller, Isaac Schmidt, Cedric Itten, Djibril Sow.

La previa de Macedonia del Norte y Suiza: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 26 de septiembre
  • Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Próximo partido de Macedonia del Norte: vs. Eslovenia, martes 29 de septiembre
  • Próximo partido de Suiza: vs. Escocia, martes 29 de septiembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones