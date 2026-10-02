Alineaciones de Islandia y Bulgaria por la Liga de Naciones: formaciones probables

Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Islandia vs. Bulgaria este sábado 3 de octubre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Islandia y Bulgaria

Islandia viene de ganarle 3-0 a Luxemburgo y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Bulgaria viene de empatar 0-0 con Estonia y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Islandia y Bulgaria

Islandia (4-4-2): Hakon Valdimarsson, Logi Tómasson, Daniel Leo Gretarsson, Hoerdur Magnusson, Victor Palsson, Hákon Arnar Haraldsson, Isak Bergmann Johanneson, Gylfi Sigurdsson, Mikael Ellertsson, Andri Gudjohnsen, Orri Oskarsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Bulgaria (4-2-3-1): Daniel Naumov, Dimitar Velkovski, Stefan Velkov, Kristian Dimitrov, Ivan Turitsov, Borislav Tsonev, Ilia Gruev, Kristiyan Stoyanov, Lukas Petkov, Marin Petkov, Zdravko Dimitrov. DT: Aleksandar Dimitrov.

Suplentes de Islandia: Runar Runarsson, Isak Snaer Thorvaldsson, Andri Fannar Baldursson, Jon Dagur Thorsteinsson, Anton Ari Einarsson, Brynjólfur Andersen Willumsson, Kristall Máni Ingason, Aron Gunnarsson, Mikael Anderson, Thorir Johann Helgason, Arnor Sigurdsson.

Suplentes de Bulgaria: Yoan Stoyanov, Emil Tsenov, Andrian Kraev, Stanislav Ivanov, Petko Panayotov, Dimitar Mitov, Asen Chandarov, Hristiyan Petrov, Martin Minchev, Kristiyan Balov, Aleks Bozhev.

La previa de Islandia y Bulgaria: todo lo que hay que saber

Día: sábado 3 de octubre

sábado 3 de octubre Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España

10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España Historial: 4 cruces — Islandia ganó 0, Bulgaria ganó 3 y empataron 1

4 cruces — Islandia ganó 0, Bulgaria ganó 3 y empataron 1 Último antecedente: 07/09/2005: Bulgaria 3-2 Islandia

07/09/2005: Bulgaria 3-2 Islandia Próximo partido de Islandia: vs. Estonia, martes 6 de octubre

vs. Estonia, martes 6 de octubre Próximo partido de Bulgaria: vs. Luxemburgo, martes 6 de octubre