Alineaciones de Luxemburgo y Islandia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Luxemburgo vs. Islandia este martes 29 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Luxemburgo y Islandia
Luxemburgo viene de ganarle 2-1 a Bulgaria y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Islandia viene de empatar 1-1 con Estonia y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Luxemburgo y Islandia
Luxemburgo (4-2-3-1): Anthony Moris, Florian Bohnert, Dirk Carlson, Enes Mahmutović, Laurent Jans, Timothé Rupil, Leandro Barreiro, Tomas Cruz, Hamza Kadamani, Aiman Dardari, Vincent Thill. DT: Jeff Strasser.
Islandia (4-4-2): Hakon Valdimarsson, Mikael Ellertsson, Daniel Leo Gretarsson, Stefan Teitur Thordarson, Victor Palsson, Jon Dagur Thorsteinsson, Isak Bergmann Johanneson, Hákon Arnar Haraldsson, Isak Snaer Thorvaldsson, Andri Gudjohnsen, Orri Oskarsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
Suplentes de Luxemburgo: Eldin Džogović, Vahid Selimović, Miguel Goncalves, Jayson Videira, Tiago Pereira, Eric Veiga, Omar Natami, Mathias Olesen, Olivier Thill, Sébastien Thill, Marvin Martins, Lucas Fox.
Suplentes de Islandia: Runar Runarsson, Logi Tómasson, Andri Fannar Baldursson, Gylfi Sigurdsson, Anton Ari Einarsson, Brynjólfur Andersen Willumsson, Kristall Máni Ingason, Aron Gunnarsson, Mikael Anderson, Arnor Sigurdsson, Hoerdur Magnusson.
La previa de Luxemburgo y Islandia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 7 cruces — Luxemburgo ganó 1, Islandia ganó 3 y empataron 3
- Último antecedente: 13/10/2023: Islandia 1-1 Luxemburgo
- Próximo partido de Luxemburgo: vs. Estonia, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Islandia: vs. Bulgaria, sábado 3 de octubre