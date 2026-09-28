Alineaciones de Luxemburgo y Islandia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Luxemburgo y Islandia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Luxemburgo vs. Islandia este martes 29 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Luxemburgo y Islandia

Luxemburgo viene de ganarle 2-1 a Bulgaria y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Islandia viene de empatar 1-1 con Estonia y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Luxemburgo y Islandia

Luxemburgo (4-2-3-1): Anthony Moris, Florian Bohnert, Dirk Carlson, Enes Mahmutović, Laurent Jans, Timothé Rupil, Leandro Barreiro, Tomas Cruz, Hamza Kadamani, Aiman Dardari, Vincent Thill. DT: Jeff Strasser.

Islandia (4-4-2): Hakon Valdimarsson, Mikael Ellertsson, Daniel Leo Gretarsson, Stefan Teitur Thordarson, Victor Palsson, Jon Dagur Thorsteinsson, Isak Bergmann Johanneson, Hákon Arnar Haraldsson, Isak Snaer Thorvaldsson, Andri Gudjohnsen, Orri Oskarsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Suplentes de Luxemburgo: Eldin Džogović, Vahid Selimović, Miguel Goncalves, Jayson Videira, Tiago Pereira, Eric Veiga, Omar Natami, Mathias Olesen, Olivier Thill, Sébastien Thill, Marvin Martins, Lucas Fox.

Suplentes de Islandia: Runar Runarsson, Logi Tómasson, Andri Fannar Baldursson, Gylfi Sigurdsson, Anton Ari Einarsson, Brynjólfur Andersen Willumsson, Kristall Máni Ingason, Aron Gunnarsson, Mikael Anderson, Arnor Sigurdsson, Hoerdur Magnusson.

La previa de Luxemburgo y Islandia: todo lo que hay que saber

Día: martes 29 de septiembre

martes 29 de septiembre Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España

12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España Historial: 7 cruces — Luxemburgo ganó 1, Islandia ganó 3 y empataron 3

7 cruces — Luxemburgo ganó 1, Islandia ganó 3 y empataron 3 Último antecedente: 13/10/2023: Islandia 1-1 Luxemburgo

13/10/2023: Islandia 1-1 Luxemburgo Próximo partido de Luxemburgo: vs. Estonia, sábado 3 de octubre

vs. Estonia, sábado 3 de octubre Próximo partido de Islandia: vs. Bulgaria, sábado 3 de octubre