Dónde ver EN VIVO Luxemburgo vs. Islandia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Luxemburgo y Islandia se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Luxemburgo e Islandia se cruzan el martes 29 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones, en un duelo entre dos selecciones que buscan levantar cabeza en la tabla.

Ninguno de los dos llegó con puntos de sobra a este cruce, así que el que gane puede meterse de lleno en la pelea del grupo. Para ambos es una chance de mostrar que el arranque no define el resto del certamen.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Luxemburgo llega con envión anímico: viene de ganarle 2-1 a Bulgaria de visitante y antes también se había impuesto ante Albania. La única mancha reciente fue la derrota ante Italia como local. Está 18° entre 54 equipos con 3 puntos en un partido jugado, un arranque que lo deja bien parado en la clasificación general.

Islandia, en cambio, todavía no encontró el rumbo. Empató 1-1 de local frente a Estonia en su último compromiso y antes había caído ante Argentina y Japón. Con apenas un punto y la posición 26, necesita un triunfo que le cambie el ánimo antes de que la fase se le complique.

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El historial entre Luxemburgo y Islandia

El historial entre ambos está parejo: de siete enfrentamientos, Islandia ganó tres, Luxemburgo uno y hubo tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los islandeses (9 contra 8). En el cruce más reciente, en 2023, Islandia empató 1-1 como local, mientras que el anterior lo había ganado Luxemburgo 3-1.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/10/2023 Islandia vs. Luxemburgo 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/2023 Luxemburgo vs. Islandia 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 14/11/2009 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 Friendlies 09/03/1999 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies 07/09/1993 Islandia vs. Luxemburgo 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 20/05/1993 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/1990 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

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Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Bulgaria vs. Estonia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovaquia vs. Kazajistán Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Islas Feroe Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Albania Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Bielorrusia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Macedonia del Norte Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Suiza Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 España vs. Croacia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Inglaterra Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Azerbaiyán vs. Liechtenstein Jueves 1 de octubre 10:00 13:00 18:00 Malta vs. Gibraltar Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Suecia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Rumania Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Turquía Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Italia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis