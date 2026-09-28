Dónde ver EN VIVO Luxemburgo vs. Islandia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Luxemburgo e Islandia se cruzan el martes 29 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones, en un duelo entre dos selecciones que buscan levantar cabeza en la tabla.
Ninguno de los dos llegó con puntos de sobra a este cruce, así que el que gane puede meterse de lleno en la pelea del grupo. Para ambos es una chance de mostrar que el arranque no define el resto del certamen.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, ViX, Fubo Sports Network 2
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Luxemburgo llega con envión anímico: viene de ganarle 2-1 a Bulgaria de visitante y antes también se había impuesto ante Albania. La única mancha reciente fue la derrota ante Italia como local. Está 18° entre 54 equipos con 3 puntos en un partido jugado, un arranque que lo deja bien parado en la clasificación general.
Islandia, en cambio, todavía no encontró el rumbo. Empató 1-1 de local frente a Estonia en su último compromiso y antes había caído ante Argentina y Japón. Con apenas un punto y la posición 26, necesita un triunfo que le cambie el ánimo antes de que la fase se le complique.
El historial entre Luxemburgo y Islandia
El historial entre ambos está parejo: de siete enfrentamientos, Islandia ganó tres, Luxemburgo uno y hubo tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los islandeses (9 contra 8). En el cruce más reciente, en 2023, Islandia empató 1-1 como local, mientras que el anterior lo había ganado Luxemburgo 3-1.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/10/2023
|Islandia vs. Luxemburgo
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/09/2023
|Luxemburgo vs. Islandia
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/11/2009
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-1
|Friendlies
|09/03/1999
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-2
|Friendlies
|07/09/1993
|Islandia vs. Luxemburgo
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|20/05/1993
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/03/1990
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|3
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|4
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|5
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|6
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|7
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|8
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|9
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|10
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|11
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|12
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|13
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|14
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|15
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|16
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|17
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|18
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|19
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|20
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|21
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|23
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|24
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|25
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|29
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|30
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|33
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|35
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|39
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|40
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|41
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|42
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|43
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|44
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|52
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|53
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|54
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Bulgaria vs. Estonia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Kazajistán
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Islas Feroe
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Albania
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Bielorrusia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Suiza
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. Croacia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Inglaterra
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|Jueves 1 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Malta vs. Gibraltar
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Rumania
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Turquía
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Italia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Luxemburgo y Islandia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
- Islandia suma 1 punto en el torneo.